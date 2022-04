Nuove anticipazioni su Una vita, la soap opera che si appresta a raggiungere il gran finale previsto nei prossimi mesi sulla rete ammiraglia Mediaset. Le trame della soap opera, provenienti dalla Spagna, e in programma nelle puntate delle prossime settimane su Canale 5, si soffermano su Natalia Quesada, interpretata dal'attrice Astrid Janer. In particolare la messicana cadrà nella trappola di Marcos Bacigalupe e Pierre Caron. La sorella di Aurelio, infatti, verrà arrestata dalle guardie civili con l'accusa di spionaggio.

Una vita: Marcos corrompe Pierre

Le anticipazioni di Una vita, sulle nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, raccontano che saranno tempi duri per Natalia.

Tutto inizierà quando Aurelio obbligherà la sorella a sedurre Pierre all'ambasciata italiana per strappargli informazioni utili sulla Francia, per poterle utilizzare nella loro azienda. Marcos, a questo punto, approfitterà di questa nuova conoscenza per corrompere Carron con del denaro e chiedergli di accusare Natalia di essere una spia dei tedeschi nascosta in Spagna. Per questo motivo, Quesada avrà paura di essere estradata oltralpe, tanto da chiedere aiuto a suo fratello e Genoveva. Alla fine, Salmeron crederà che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Marcos.

Natalia viene arrestata

Nelle puntate spagnole di Una vita, la dark lady convincerà Aurelio a fingere il sequestro di Natalia per paura che venga arrestata e giudicata da una tribunale militare qualora Pierre la denunciasse.

Il tentativo di rapimento fallirà visto che Felipe, Ignacio e Liberto elimineranno i due malviventi chiamati a sequestrare Quesada.

Purtroppo tutto questo non eviterà che quest'ultima venga arrestata da due guardie civili, giunte all'improvviso davanti alla porta della sua abitazione.

Felipe assume la difesa della messicana

Nel frattempo Pierre denuncerà Natalia e chiederà che venga trasferita in Francia per essere giudicata da un tribunale competente in tempi di guerra.

Per questo motivo Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) deciderà di assumersi la difesa della messicana.

Aurelio, nel frattempo, sarà ancora all'oscuro che sua sorella sia stata arrestata e che il mandate è niente di meno che Marcos. Quale sarà la reazione del Quesada alla scoperta della verità? Le anticipazioni annunciano che questo colpo di scena genererà una terribile faida tra le due famiglie, che farà da apripista a terribili conseguenze.

Le vicende ambientate ad Acacias 38 sono in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 e in diretta streaming o in modalità on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Play Infinity.