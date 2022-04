L'ex prof Luca Jurman, torna a puntare il dito contro Amici 2022. A distanza di un po' di anni dalla sua uscita di scena dal cast del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, l'ex insegnante di canto torna a lanciare frecciatine contro il programma.

Jurman, infatti, sostiene che nei talent show il talento venga "usato" con il solo fine di fare ascolti ed ha polemizzato anche contro la giuria di questa ventunesima edizione del programma, in particolar modo contro Emanuele Filiberto Di Savoia.

Il duro attacco dell'ex prof Jurman contro Amici 2022

Nel dettaglio, in una recente intervista a Fanpage l'ex prof Luca Jurman non si è fatto problemi a criticare il talent show di Canale 5, di cui in passato ne ha fatto parte.

"Il talento viene sfruttato anziché coltivato e forgiato. Viene spinto per ragioni di ascolti" ha sentenziato Jurman, lanciando così una frecciatina al vetriolo nei confronti di Amici 21.

"Quando c'ero io, se sentivo una enorme ca... intervenivo subito perché quel messaggio diventava un problema per tutto il sistema di formazione del talento" ha ammesso l'ex insegnante di canto della scuola di talento più famosa del piccolo schermo, ricordando i tempi della sua partecipazione allo show.

Jurman ha polemizzato anche contro alcune scelte di brani, ritenuti da lui poco idonei, che vengono assegnati agli allievi protagonisti dello show, puntando il dito contro la tanto acclamata versatilità.

'La giuria deve essere super qualificata', sentenzia Jurman contro i giudici di Amici 21

"È una scusa. Siccome non sei un fenomeno a fare niente, fai il versatile.

Basta con questa storia" ha sentenziato Jurman.

Non è mancata una critica anche nei confronti della giuria del serale di Amici 2022, che per Jurman non sarebbe competente.

"Emanuele Filiberto il giudice non lo può fare, ma nemmeno dei giovani artisti che non hanno un'esperienza tale da poter essere giudici [...] Ci deve essere per forza una giuria super qualificata" ha sentenziato l'ex prof.

In attesa di scoprire se i giudici del talent show, oppure i prof o la stessa Maria De Filippi, decideranno di replicare alle frecciatine dell'ex insegnante Luca Jurman, proseguono le registrazioni di questa ventunesima edizione.

Prosegue il serale di Amici 21 su Canale 5: si avvicina la finalissima

Questa settimana, infatti, è in programma la quinta puntata del serale di Amici 21, che sarà in onda sabato 16 aprile in prime time su Canale 5.

Nuove sfide attendono gli allievi protagonisti di questa edizione e al termine della serata sono previste nuove eliminazioni definitive dallo show di Maria De Filippi.

Chi avrà la peggio tra i 10 allievi che sono rimasti in gara al serale? La risposta nel corso del prossimo appuntamento di sabato sera.