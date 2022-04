Luca Jurman è stato protagonista di un duro sfogo su Facebook. L’ex docente di canto del talent show di Maria De Filippi ha criticato duramente Amici 21. Scendendo nel dettaglio, il 55enne di Milano ha espresso un giudizio negativo sull‘inserimento delle “barre” all’interno di brani che hanno fatto la storia della musica.

La critica alle barre

Luca Jurman ha vestito i panni di docente di canto ad Amici di Maria dal 2007 al 2011. Per chi non avesse seguito, il 55enne è stato il professore che ha portato al trionfo Marco Carta. Durante la messa in onda del Serale, però, il professore lasciò il programma.

Su Facebook, il produttore discografico è stato protagonista di un duro attacco al talent show ideato da Maria De Filippi. Nel dettaglio, Jurman ha criticato l’inserimento della “barre” (parole sostituite dal testo originale di una canzone) in brani che hanno fatto la storia della musica italiana e non: “Posso dirlo? Continuare a mettere ‘barre’ ha rotto”. Secondo il docente di canto, gli allievi, anziché fare confronti “imbarazzanti” con pezzi del passato, dovrebbero mettersi alla prova con inediti creati da loro.

La replica ad un telespettatore del talent show

Luca Jurman, al termine del suo sfogo, ha messo in conto le critiche che poteva attirare il suo post. Tra i vari commenti, infatti, c’è chi ha spezzato una lancia a favore dell’insegnante e chi lo ha attaccato.

Alcuni telespettatori di Amici 21 si sono trovati d’accordo sul discorso delle “barre”. Altri utenti, invece, hanno insinuato che Jurman parli con rabbia nei confronti del talent show solamente perché sarebbe stato allontanato durante il Serale di Amici.

In risposta, Luca Jurman ha fatto una precisazione: “Ti do una brutta notizia, che forse farà rosicare te, a me non mi ha mai buttato fuori nessuno, anzi, me ne sono andato io”.

Stando alla versione dei fatti del 55enne, all’epoca neanche la produzione di Amici gradì l’addio del coach durante il Serale.

Infine, il diretto interessato ha precisato che parlare a scopo educativo/didattico non è sinonimo di “rosicamento” (terminato utilizzato nel dialetto romano).

L’attacco a chi non ha il coraggio di ‘ribellarsi’

Tornando al discorso delle “barre” inserite dagli allievi nei brani, Luca Jurman ha criticato anche coloro che non hanno il coraggio di ribellarsi a questo metodo. Secondo l’ex professore di Amici, alcuni cantanti spesso fanno di tutto pur di fare pubblicità alle loro canzoni. Il 55enne ha sostenuto che nel mondo della musica sta cominciando a venire meno una cosa importantissima come l’etica. Per Luca Jurman, l’Italia sta cadendo in un baratro in cui pseudo-artisti fanno credere agli artisti di essere dei “pezzi da novanta”.