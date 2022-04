Oggi, mercoledì 13 aprile, parte del daytime di Amici è stata dedicata ad un protagonista assoluto della ventunesima edizione. Vedendo Alex un po' giù, Maria De Filippi l'ha convocato nella scuola e l'ha messo in contatto telefonico con Cosmary. Se l'ex ballerina non ha trattenuto l'emozione e le lacrime, il cantante è rimasto sulle sue per tutto il tempo e ha spiegato che non fa parte del suo carattere esternare i propri sentimenti davanti agli estranei che lo guardano e lo ascoltano.

Il gesto della conduttrice di Amici per Alex

Da quando è iniziato il serale di Amici, Alex non ha ricevuto tantissimi complimenti da parte di membri della giuria: le continue critiche di Rudy Zerbi, poi, hanno contribuito ad abbassare l'umore del ragazzo.

Accorgendosi del malumore di Rina, Maria De Filippi ha deciso di fargli una sorpresa.

La presentatrice ha messo in contatto telefonico il cantante con Cosmary, la sua fidanzata. Visto che non si vedono e non si sentono da mesi (da oltre quattro settimane i ragazzi non hanno più i cellulari per concentrarsi al meglio sulle esibizioni), la padrona di casa ha pensato bene di far parlare i due piccioncini per un po', ma si è resa conto subito del disagio che l'allievo di Lorella Cuccarini stava provando.

Mentre la ballerina confermava l'amore che prova per lui anche a distanza di tempo e senza avere contatti, Alex abbassava lo sguardo e non sapeva dove mettere le mani.

Imbarazzo nella scuola di Amici

"Potresti anche dire che manca anche a te, no?", ha detto Maria quando si è accorta che Cosmary stava facendo un monologo e Alex non proferiva parola.

Andando un po' contro ai meccanismi televisivi ma rispettando sé stesso, il cantante ha spiegato: "Non c'è bisogno che io dica certe cose. Spero che lei lo sappia già.

Faccio fatica a parlare se so che ci sono tante persone ad ascoltare, non mi piace condividere le mie emozioni".

La giovane al telefono ha giustificato il fidanzato dicendo di conoscerlo bene e di essere certa del sentimento che li lega, poi ha parlato di una vacanza che li aspetta non appena il serale sarà finito e dell'intenzione che ha di non lasciarlo mai da solo.

Dopo un po', la conduttrice di Amici si è fatta da parte e ha spronato Alex a dire qualcosa in più alla compagna.

Nel commentare il suo percorso nel programma, il 21enne ha detto: "Sto bene, ma sai che qui non è facile. Sono qua da sette mesi e ho visto andare via tante persone. Anche Christian non c'è più e ora sto in camera da solo. Poi le critiche non aiutano di certo".

Attesa per le anticipazioni del quinto serale di Amici

La chiacchierata tra Alex e Cosmary si è conclusa con la conferma da parte di entrambi di volersi vivere lontano dalle telecamere e con lo sprone della ragazza a non mollare proprio ora: "Mancano cinque settimane, vai avanti e non essere triste. Tu non sei solo voce, regali emozioni".

Maria De Filippi ha cercato di indagare sul "mutismo" del cantante al telefono con la fidanzata, ed è stato proprio lui a spiegare il perché del suo atteggiamento freddo.

L'allievo di Amici 21 ha ammesso di essere una persona riservata che non ama mettere in piazza i suoi sentimenti se non cantando: Cosmary ha capito questo suo lato e lo accetta, anche perché è consapevole che l'amore che prova è ricambiato.

Oggi, 13 aprile, sarà registrata la quinta puntata del serale e Alex rischia grosso. Visto che ci saranno due nuove eliminazioni, i dieci talenti ancora in gara dovranno fare di tutto per convincere la giuria a portarli avanti almeno per un'altra settimana. Stando alle ipotesi che circolano tra i fan del programma, stasera potrebbero lasciare la scuola Nunzio, Carola o Albe.