I fan di Can Yaman puntano il dito contro Mediaset dopo la cancellazione di Viola come il mare, la nuova serie tv che vede protagonista l'attore turco al fianco di Francesca Chillemi.

Trattasi di uno dei prodotti più attesi di questa stagione televisiva, inizialmente previsto per la primavera 2022 su Canale 5.

Alla fine non sarà così: in casa Mediaset, infatti, hanno scelto di rimandare la messa in onda della prima stagione della fiction Viola come il mare, la quale è stata rimandata al prossimo autunno 2022.

Viola come il mare, Mediaset cancella il debutto della fiction con Can Yaman

Nel dettaglio, i fan di Can Yaman attendevano con trepidazione la messa in onda delle prime sei puntate di Viola come il mare, questa nuova fiction che lo vede protagonista al fianco dell'ex Miss Italia, Francesca Chillemi.

In un primo momento si era parlato di un possibile debutto a gennaio, poi slittato a marzo e infine si è parlato di una messa in onda ad aprile, sempre su Canale 5.

Alla fine non sarà così. Mediaset, infatti, ha scelto di posticipare ulteriormente la messa in onda della fiction, che sarà trasmessa direttamente il prossimo autunno 2022.

I fan di Can Yaman sbottano sui social contro la scelta Mediaset

Insomma, bisognerà attendere ancora e far passare tutta l'estate prima di vedere in onda le sei puntate della prima stagione di Viola come il mare, destinata a conquistare il gradimento del pubblico.

Sta di fatto che questa cancellazione da parte di Mediaset, nel palinsesto primaverile della rete ammiraglia, ha scatenato l'ira dei tantissimi fan di Can Yaman.

In molti sui social si sono scagliati contro la decisione del Biscione di posticipare ulteriormente la messa in onda di questa serie, ritenendo che sia in primis una mancanza di rispetto nei confronti degli spettatori.

'Che delusione Mediaset, serietà zero', i fan di Can furiosi per la cancellazione di Viola come il mare

"Ma è una presa in giro? Dovevano mandarla prima a marzo. Bah. Mediaset incommentabile", ha sbottato un fan della fiction con Can Yaman, lamentandosi dei continui cambi di programmazione che sono stati attuati in casa Mediaset.

"Secondo me serietà zero. Prima marzo, poi aprile e ora autunno. Ma quale autunno? Che delusione Mediaset, non ho parole", ha sentenziato un altro fan dell'attore turco che non ha gradito affatto questi continui cambi di palinsesto che sono stati riservati alla fiction con Can Yaman.

"Che delusione Mediaset. Noi non vediamo l'ora di seguire questa meravigliosa fiction con Can e Francesca", ha sbottato un altro fan in trepidante attesa di vedere Viola come il mare in tv.