Amici 21 si avvia verso le battute conclusive di questa edizione e in vista della semifinale e della finale è in arrivo un cambio programmazione per il talent show di Maria De Filippi.

La trasmissione è composta da un totale di nove appuntamenti e saluterà il suo pubblico entro metà maggio 2022.

A quanto pare la semifinale, di questa ventunesima edizione del talent show, potrebbe essere trasmessa in diretta tv, mentre la finalissima slitterebbe di un giorno rispetto alla programmazione standard.

Grande successo di ascolti per il serale di Amici 21 su Canale 5

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Amici 21 riguarderebbe le ultime due puntate di questa stagione, che sta spopolando dal punto di vista auditel.

Con una media di oltre quattro milioni e mezzo di telespettatori e uno share che arriva a toccare la soglia del 26% in prime time, il serale del talent show di Maria De Filippi si è imposto ancora una volta sul pubblico del sabato sera, conquistando risultati d'ascolto ben al di sopra delle più rosee aspettative.

Il talent show non conosce ostacoli dal punto di vista degli ascolti e con le prime puntate di messa in onda su Canale 5 ha battuto sonoramente la programmazione della rete ammiraglia Rai.

Cambio programmazione per Amici 21: la semifinale forse in diretta

In vista delle ultime due puntate di questa edizione, ecco che potrebbe esserci un cambio di programmazione importante per la messa in onda del serale di Amici 21.

A quanto pare, infatti, quest'anno anche la semifinale dello show potrebbe essere trasmessa live su Canale 5.

A lanciare tale indiscrezione è stato Amedeo Venza sul suo profilo social, dove ha svelato che la data della semifinale sarebbe fissata per sabato 7 maggio 2022 e potrebbe andare in onda in rigorosa diretta televisiva.

Quest'anno, quindi, non solo la finalissima (che come sempre va in onda in diretta), ma anche òa penultima puntata, che porterà alla proclamazione dei finalisti di questa edizione, potrebbe essere seguita live dagli spettatori.

La finale di Amici 21 potrebbe slittare di domenica sera

Per quanto riguarda la finale di Amici 21, invece, il cambio programmazione potrebbe riguardare il giorno di messa in onda su Canale 5.

Sabato 14 maggio, infatti, è prevista la finale dell'Eurovision Song Contest, l'evento musicale che quest'anno si svolgerà a Torino e sarà condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

A tal proposito, la finale del talent show di Maria De Filippi eviterebbe la messa in onda al sabato sera e slitterebbe a domenica 15 maggio, quando ci sarebbe la proclamazione del vincitore assoluto.