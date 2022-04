Ieri pomeriggio, 20 aprile, è stata registrata la sesta puntata del serale di Amici 21, durante la quale non sono mancati di certo i battibecchi tra i vari insegnanti. In particolare, nel "mirino" della maestra Alessandra Celentano è capitato l'allievo di Veronica Peparini, ossia il ballerino modern Dario Schirone. Quest'ultimo è stato ampiamente criticato per le sue proporzioni fisiche.

Il guanto lanciato da Alessandra Celentano agli allievi di Amici 21

Durante la settimana, la maestra Alessandra Celentano non si è smentita. Ha, difatti, inviato numerosi guanti di sfida agli allievi rimasti in gara all'interno della scuola di Amici 21.

In particolare, ha deciso di far sfidare Michele e Dario su una coreografia neoclassica. Nella lettera inviata dall'insegnante all'allievo di Veronica Peparini, sono state utilizzate delle parole molto dure e dirette nei confronti del ballerino. In particolare, la maestra Celentano ha esordito dicendo: "Ti vedo sempre più spocchioso, arrogante e limitato".

Inoltre, ha aggiunto "di certo non sei un adone fisicamente. Anzi, stranamente con tutto il lavoro che fai non sei nemmeno tonico. Probabilmente lavori male".

Ha poi concluso affermando: "Non hai abbastanza conoscenza per capire, posso comprendere, ma almeno non fare il saccente".

Dopo che è stata letta nuovamente la lettera di Alessandra nello studio di Amici 21, nel corso della registrazione della sesta puntata del serale, Veronica non si è trattenuta e ha difeso a spada tratta il suo allievo.

Stando alle anticipazioni pubblicate sul web, da ciò è scaturita un'accesa discussione.

Il pensiero della maestra sul fisico dei ballerini di Amici

Nel corso degli anni la maestra Celentano ha sempre criticato gli aspiranti ballerini professionisti entrati a far parte della scuola di Amici. In particolare, ha sempre prediletto allievi dalle linee longilinee, snelle e dai muscoli allungati.

D'altro canto, nelle grandi compagnie di ballo sono richiesti determinati requisiti fisici. Quest'anno, la sua attenzione è ricaduta su diversi ragazzi. In particolare su Serena e Dario, i quali - a suo dire - risultano essere sproporzionati. Pertanto, sempre a suo dire, sono limitati in ciò che fanno.

Sin da subito, infatti, la maestra Celentano ha attirato diverse critiche da parte dei suoi colleghi, i quali non hanno mai ritenuto corrette le sue parole troppo dure nei confronti di ragazzi così giovani.

In particolare, verso Serena, la quale è sempre stata definita dall'insegnante "troppo grossa" per determinati stili di danza. Soprattutto, secondo l'insegnante di danza classica, la ballerina di Todaro non potrà mai puntare a grandi compagnie quali Kylian o Nacho Duato, poiché avrà sempre delle limitazioni dettate dal suo fisico.

Le reazioni degli allievi di Amici 21 alle parole di Alessandra Celentano

Durante queste settimane, con l'avvicinarsi della temutissima finale di Amici 21, gli allievi sono stati messi tutti sotto forte pressione. Oltre allo stress per la preparazione delle varie esibizioni da portare in puntata, hanno dovuto comunque sopportare le dure parole di alcuni insegnanti. In particolare, la maestra Celentano, la quale ha sempre parlato in modo molto diretto, esprimendo la propria opinione senza troppi giri di parole.

Dopo che è stata continuamente criticata per il suo aspetto fisico, Serena non ha retto ed è scoppiata in lacrime.

Anche Dario, il quale ha sempre dimostrato di essere sicuro delle sue qualità, ha avuto un momento di sconforto in seguito alla lettera ricevuta dalla maestra ed è stato rassicurato anche da Michele.