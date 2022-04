In occasione di una nuova puntata del Serale di Amici21, gli allievi hanno ricevuto le comunicazioni dei vari professori. La maestra Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Serena e Dario: le parole dell'insegnante di danza, però, hanno provocato una dura reazione da parte dei ballerini. In particolare, l'allieva di Raimondo Todaro non è riuscita a trattenere le lacrime.

Lo sfogo di Serena

Nel daytime di martedì 19 aprile, i telespettatori hanno assistito a uno sfogo di Serena Cerella. Nel dettaglio, l'insegnante di danza classica ha lanciato l'ennesimo guanto di sfida all'allieva di Raimondo Todaro: tra le motivazioni espresse dell'insegnante, c'è stata nuovamente una critica all'aspetto fisico di Serena.

Parole che non sono state digerite dalla ragazza, la quale, in lacrime, ha replicato all'attacco della maestra Celentano: "Mi dà fastidio che parla sempre delle stesse cose". Sebbene la ballerina abbia ammesso di essere contenta per alcuni elogi ricevuti dall'insegnante, al tempo stesso è stufa delle esternazioni sul suo aspetto fisico. Celentano afferma che chi, come Serena, non ha un fisico perfetto non potrà mai lavorare in compagnie di alto livello. Serena, sempre secondo il giudizio della maestra, avrebbe personalità e movimento ma le mancherebbe la fisicità. L'allieva ha sostenuto che l'insegnante abbia sbagliato anche nei confronti di Dario Schirone.

Il commento di Dario

A ricevere un guanto di sfida e commenti piuttosto duri dalla maestra Celentano, è stato anche Dario Schirone.

L'allievo di Veronica Peparini ha ammesso che, probabilmente, ha ancora molta strada da fare, visto che è arrivato nella scuola di Amici21 a 17 anni e ora ne ha 18. Tuttavia, il ballerino ritiene che i giudizi di Celentano siano errati: "Se difendere il ballerino che sono significa non essere umili, ha una visione distorta dell'umanità".

L'allievo ha accettato il guanto di sfida, poiché ha precisato di essersi sempre messo alla prova. Dario, però, ha precisato che lui e Michele saranno sempre due ballerini molto diversi.

Carola Puddu eliminata da Amici21

Nella quinta puntata del Serale di Amici21, la maestra Celentano ha dovuto dire addio a Carola Puddu. la ballerina di danza classica è stata eliminata al ballottaggio contro Dario.

Tuttavia, Carola ha già ricevuto un importante proposta di lavoro: il coreografo del Balletto di Roma le ha proposto di essere Giulietta nel balletto di Romeo e Giulietta. L'ex allieva di Amici 21, dopo avere ringraziato Fabrizio Monteverde, ha accettato l'offerta.