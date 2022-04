Mercoledì 20 aprile, su Canale 5, i telespettatori di Amici 21 hanno assistito a un confronto tra Serena e la maestra Celentano. Scendendo nel dettaglio, l'allieva del team Cuccarini/Todaro ha chiesto scusa alla docente di danza classica per lo sfogo avuto. Dopo avere ascoltato la versione della ballerina, la coreografa ha accettato le scuse.

Il precedente

In occasione di una precedente puntata del Serale di Amici 21, la maestra Celentano aveva espresso un giudizio negativo sul passo a due di Serena e Nunzio sulle note di Tuca Tuca. A detta dell'insegnante, la performance era talmente amatoriale da risultare simpatica.

In "Casetta" l'allieva di Raimondo Todaro, delusa per il commento della maestra Celentano, si era scagliata contro: "Ogni volta dice questa cosa della versatilità, ma dove?". Nel pensare che Dario Schirone fosse più versatile di Michele, Serena aveva rincarato la dose nei confronti dell'insegnante di danza classica: "Cioè, davvero non capisce un c...".

Il confronto con l'insegnante

Alessandra Celentano nella lettera in cui ha "lanciato" un guanto di sfida per Serena e Dario contro Michele, parlando con l'allieva di Raimondo Todaro, si è detta piuttosto delusa per i commenti poco carini ricevuti dalla ballerina.

Pentita delle parole a caldo pronunciate contro la maestra Celentano, Serena ha fatto "mea culpa".

Spronata da Maria De Filippi, la ballerina ha chiesto un confronto con la docente. Faccia a faccia con la maestra del team rivale, Serena ha ammesso di avere fatto una brutta figura. La giovane ha confidato di avere pronunciato certe parole, perché in quel momento era arrabbiata e delusa. Dunque, Serena ha chiesto scusa all'insegnante e ha spiegato di non essere fatta in quel modo.

In quel momento, l'allieva ha ammesso di non sapere cosa le passava per la testa. Poi, ha aggiunto: "Non penso che lei non capisca niente".

Infine, la ragazza ha ribadito di avere pronunciato termini fuori luogo e ha fatto "mea culpa" per la caduta di stile.

La reazione di Alessandra Celentano

Dopo avere ascoltato Serena, la maestra Celentano ha deciso di accettare le scuse.

Tuttavia, la docente di danza classica ha invitato la ragazza ad accettare sia i giudizi positivi sia quelli negativi sul suo conto.

Celentano ha cercato di tranquillizzare l'allieva, spiegando che la sua stima non cambia. Inoltre, l'insegnante ha compreso la giovane età di Serena e ha compreso che per la rabbia può capitare uno scivolone in sette mesi di permanenza nella scuola di Amici 21.

Infine, Alessandra Celentano ha fatto capire a Serena che nella vita tutti possono commettere uno sbaglio ma l'importante è comprendere i propri errori.