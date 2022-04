Martedì 12 aprile, gli alunni di Amici sono stati aggiornati su alcune prove che i professori hanno assegnato in vista della quinta puntata serale. Lorella Cuccarini ha lanciato un guanto di sfida tra Alex-Sissi e Luigi-LDA: i quattro dovranno portare in scena un duetto su un pezzo di Elisa e Strangis ha protestato per la non equità del confronto. Anche Carola si è esposta per definire ingiusta la coreografia che Raimondo ha assegnato a lei e a Serena e, tra una prova e l'altra, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Tensione tra i protagonisti di Amici 21

Il daytime di Amici che è andato in onda martedì 12 aprile, è servito ai fan per conoscere alcune delle sfide che i ragazzi affronteranno nel corso della quinta puntata del serale.

Un guanto che gli insegnanti hanno lanciato in vista del prossimo e decisivo appuntamento in prime time, è quello di Lorella sul duetto. La professoressa di canto ha chiesto che Alex e Sissi si sfidino con Luigi ed LDA sulle note di "Se piovesse il tuo nome" di Elisa, una canzone difficile che apparentemente metterà in evidenza la vocalità di tutti.

Il cantautore calabrese ha dubitato dei complimenti che la docente Cuccarini ha rivolto a lui e al compagno di squadra, e poi ha aggiunto: "Questa canzone è in tonalità femminile, inutile negarlo.

Sissi è avvantaggiata rispetto a noi due".

Luca si è mostrato più ottimista sulla buona riuscita della performance, mentre Luigi ha continuato a lamentarsi anche quando è rientrato in casetta dopo le assegnazioni.

"Lorella non dice veramente quello che pensa, a differenza di Rudy e Alessandra", ha tuonato il ragazzo davanti alle telecamere.

Lo sconforto della ballerina di Amici

Un altro guanto di sfida che potrebbe essere oggetto di verifica nel corso della quinta puntata del serale di Amici, è quello lanciato da Raimondo Todaro alle uniche due ballerine del cast.

Il professore di latinoamericano ha chiesto a Serena e a Carola di preparare una coreografia difficile e ricca di elementi tecnici: lo scopo del siciliano, è quello di dimostrare che le due allieve sono forti allo stesso modo e che Puddu non spicca più della sua alunna come sostiene da mesi la maestra Celentano.

"Avrei preferito che non mi facesse determinati complimenti, perché mi sembrano una presa in giro", ha commentato la sarda dopo aver visto il balletto che dovrà portare in scena.

Rientrata in casetta, poi, Carola ha manifestato tutte le sue perplessità sul guanto che la vede contrapposta a Serena: "Non c'è equità, è palesemente a suo favore solo che Todaro non lo ammette".

La 'carezza' della maestra Celentano ad Amici

Dopo essersi lamentata della poca equità del guanto di sfida lanciatole da Raimondo, Carola è entrata in sala prove per cercare di preparare al meglio la coreografia.

La ragazza, però, è incappata in parecchie difficoltà e, nonostante il sostegno di Serena, è scoppiata a piangere davanti a tutti i professionisti che stavano cercando di aiutarla.

La ballerina di Amici ha vissuto un ennesimo momento di sconforto e l'unica che è riuscita a calmarla è stata Alessandra Celentano. La maestra ha raggiunto l'allieva in palestra e le ha ricordato tutte le qualità che ha, che rappresenta un talento nella danza e che sicuramente farà questo nella vita.

Carola non ha mai nascosto di sentirsi l'anello debole della sua squadra e domani (quando sarà registrato il quinto serale) potrebbe rischiare l'eliminazione. Se il team capitanato da Zerbi e Celentano dovesse perdere almeno una manche, la candidata principale all'esclusione diretta oppure al ballottaggio, sembra essere proprio la giovane danzatrice di classico.