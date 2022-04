Quando manca circa un mese alla finalissima di Amici, i ragazzi stanno lavorando sodo per cercare di convincere la giuria a portarli più avanti possibile. Tra coloro che rischiano di non approdare all'ultima puntata, c'è Alex. Nonostante sia amatissimo dal pubblico e da gran parte degli insegnanti, il giovane ha un "nemico" che potrebbe compromettere la sua corsa di avvicinamento al podio. Rudy Zerbi non è convinto del talento di Rina e lo mette continuamente alla prova con sfide difficili e lontane dal suo mondo.

La protesta del protagonista di Amici

Il guanto di sfida che Rudy ha lanciato a Sissi in vista della quinta puntata del serale di Amici, ha dato il via ad una serie di discussioni.

Nel sentire la compagna di classe dispiaciuta per le critiche che il professore le ha mosso sull'interpretazione, Alex è intervenuto affermando: "Pensa che queste cose te le sta dicendo Zerbi. Lui è solito affossare gli altri per esaltare i suoi allievi. Lo fa da quando è iniziato il serale, proprio come la maestra Celentano con i ballerini non suoi".

Il musicista del team Cuccarini-Todaro non si è nascosto dietro a un dito, anzi ha protestato pubblicamente per l'incoerenza che l'insegnante di canto starebbe dimostrando da quando è cominciata la nuova fase del programma.

"Nei pomeridiani mi dava sempre 10, 8, 9 e 7. Adesso non gli va bene più niente e dice che sono solo una bella voce", ha aggiunto il ragazzo in risposta alle critiche che Rudy gli muove da settimane.

Il parere degli spettatori di Amici

Il daytime di Amici che è andato in onda lunedì 11 aprile, è proseguito con le accuse di Alex a Zerbi sul comportamento poco coerente che avrebbe da quando è iniziato il serale.

Secondo l'allievo, il professore "affosserebbe" i talenti delle altre squadre per far emergere i suoi, in particolare Luigi.

L'incoerenza di Rudy, però, starebbe tutta nei pareri opposti che ha espresso su Rina da settembre ad oggi: fino a poco prima che cominciasse il prime time, il musicista veniva elogiato con voti alti e complimenti, da circa un mese la situazione è cambiata e il docente ora mette in discussione le doti interpretative e di scrittura del giovane.

Tra i tanti commenti che i fan del talent-show hanno postato sui social network dopo aver ascoltato lo sfogo di Alex, sono quasi tutti a favore del ragazzo. Quest'ultimo è apprezzato dal pubblico per l'educazione e la compostezza con la quale critica gli altri, senza mai eccedere o usando parole fuori posto.

Attesa per la quinta puntata di Amici

Dopo aver sentito Alex contestare Zerbi nella scuola di Amici, in molti si sono esposti sul web per sostenerlo, soprattutto per difenderlo da eventuali nuovi attacchi gratuiti del professore.

"Lui quando parla dice solo verità", questo è un commento apparso su Twitter a favore dell'allievo, uno di quelli che ha raccolto moltissimi consensi tra gli spettatori del talent-show.

I fan del talento seguito da Lorella Cuccarini, inoltre, si sono schierati dalla sua parte anche quando LDA ha cercato di convincerlo a lasciar stare Rudy per pensare solo alle sue esibizioni.

"Alex è pieno di Zerbi, della sua incoerenza e della cattiveria gratuita", "Luca non sta cantando al serale con l'ansia di essere sminuito poco dopo", "Alex sarà felice quando capirà che non sta cantando per Rudy", "Non riesce a fregarsene quando gli vengono mosse delle critiche, per questo Luca sta cercando di consigliargli di farlo", questi sono alcuni dei pareri che i sostenitori dei ragazzi hanno condiviso sul web nelle ultime ore contro l'insegnante che fa coppia con Alessandra Celentano al serale.

A proposito dello show in prima serata di Amici, la quinta puntata andrà in onda sabato 16 aprile ma sarà registrata mercoledì 13.