La prima parte del daytime di Amici che è andata in onda lunedì 11 aprile, ha aggiornato i telespettatori sulle reazioni che alcuni allievi hanno avuto dopo la quarta puntata del serale. Serena e Dario, in particolare, si sono lasciati andare a parole forti contro la maestra Celentano rea, secondo loro, di averli criticati troppo e in modo ingiustificato davanti a tutti. La ballerina, poi, si è lasciata sfuggire un "non capisce un c...." che ha fatto storcere il naso a gran parte dei fan del talent-show.

L'ira dei protagonisti di Amici

Al termine dell'ultima puntata del serale di Amici che è andata in onda, alcuni ragazzi hanno sparato a zero sull'insegnante che da mesi li critica sul loro modo di ballare e di stare sul palco.

L'inizio del daytime dell'11 aprile, infatti, è stato dedicato allo sfogo che Serena e Dario hanno avuto al rientro in casetta dopo la registrazione di giovedì scorso, quella che ha visto le eliminazioni di Aisha e Crytical dalla gara.

L'allieva ha protestato con forza contro i commenti poco carini che la maestra Celentano ha fatto sulla coreografia che lei e Nunzio hanno proposto alla giuria: la docente di danza classica, infatti, ha descritto come "amatoriale" e a tratti comica l'esibizione dei due talenti della squadra Cuccarini-Todaro.

Anche l'alunno seguito da Veronica Peparini si è esposto per dirsi stufo delle cose che la docente avversaria dice sul suo conto, soprattutto se paragonate ai troppi complimenti che fa a Michele.

Lo 'scivolone' dei ragazzi di Amici in casetta

Dopo che Dario ha messo in dubbio la versatilità di Michele che la maestra Celentano tanto decanta in tv, Serena ha sbottato: "Io lo adoro come ballerino, ma tutta questa sua versatilità dove sta? Ripeto, lui è stupendo ma questa cosa sta tutta nella testa sua".

"Ci ha rotto le ...", ha aggiunto Carella nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in questi giorni.

Carola ha cercato di calmare gli animi dicendo che la professoressa ha esagerato quando ha sostenuto che Dario è scarso tecnicamente, ma la compagna di classe l'ha subito interrotta tuonando: "Lui qui dentro è il più versatile. Deve avere proprio una bella faccia tosta a dire il contrario".

I ballerini hanno continuato a lamentarsi in modo piuttosto veemente anche quando l'inquadratura si è spostata sulla cucina della casetta, ma un commento di Serena non è sfuggito agli attenti autori del talent-show.

Attesa per le prossime eliminazioni di Amici

"Non capisce proprio un ...", ha ripetuto Serena per ben due volte al termine della quarta puntata del serale di Amici.

L'astio dei due ballerini nei confronti della maestra Celentano, dunque, è alle stelle e ora i fan del programma si aspettano che la diretta interessata risponda a questi attacchi con i fatti.

I telespettatori, infatti, non sono ancora stati aggiornati sui guanti di sfida che i professori hanno lanciato in vista del prossimo appuntamento in prime time, quello che andrà in onda sabato 16 aprile ma che sarà registrato mercoledì 13.

Salvo un'inattesa inversione di tendenza, tra poco più di 24 ore altri due allievi lasceranno definitivamente la scuola per volere dei giudici: un talento sarà eliminato alla fine della prime manche, un altro dopo il ballottaggio tra i meno votati della seconda e della terza partita.

Visto che i ragazzi in gioco sono 10, è ipotizzabile che presto le esclusioni vengano ridotte: considerando che alla finalissima partecipano 4/5 alunni, nel corso delle prossime puntate potrebbe esserci un solo addio a settimana, per la gioia dei telespettatori.