Lunedì 11 aprile, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici21. Gli allievi hanno commentato le performance della quarta puntata del Serale. Serena si è scagliata contro la maestra Celentano, a causa dei commenti poco carini sul suo conto.

L’accaduto

In occasione della quarta puntata del Serale di Amici21, la docente di danza classica ha commentato in modo negativo il passo a due di Serena e Nunzio sulle note del brano Tuca Tuca: “Talmente amatoriale da diventare quasi simpatico”. Inoltre, la maestra Celentano ha espresso un giudizio negativo anche sul guanto di sfida tra Michele (suo allievo) e Dario (allievo di Veronica Peparini).

Lo sfogo della ballerina di Raimondo Todaro

Tornati in Casetta, gli allievi hanno commentato la quarta puntata del Serale di Amici21. In particolare, Serena (allieva di Raimondo Todaro) non ha gradito i commenti della maestra Celentano: “Ogni volta dice questa cosa della versatilità, ma dove?”.

La giovane ha sostenuto che Michele è un ballerino bravissimo, ma insistere sempre sul capitolo “versatilità” dopo svariati mesi ha stancato.

Secondo Serena, tra Michele e Dario quest’ultimo sarebbe il ballerino più versatile. In merito ai giudici della Celentano, la ballerina ha sbottato: “Ha la faccia tosta, ha fatto una figuraccia”. Infine, la diretta interessata ha rincarato la dose nei confronti dell’insegnante di danza classica: “Cioè, davvero non capisce un c…”.

Il commento di Dario

A fare eco allo sfogo di Serena, ci ha pensato Dario. Il ballerino ha spiegato che in puntata non voleva mettere in mezzo Michele insinuando che non fosse bravo: “Non ho detto che non è versatile”. Secondo l’allievo di Peparini, Michele non avrebbe dimostrato di essere versatile in tutte le performance.

Durante la puntata invece, Veronica Peparini aveva spezzato una lancia a favore del suo allievo.

L’insegnante aveva cercato di far capire alla collega Celentano che nel suo mondo esiste solo Michele mentre tutto gli altri ballerini li considera con poco talento: “Questo non è vero”.

La stoccata di Fabrizio Prolli

Domenica 10 aprile, su Instagram, Fabrizio Prolli ha commentato la quarta puntata del Serale di Amici21. L’ex ballerino del corpo di ballo dei professionisti del talent show di Maria De Filippi ha espresso un parere negativo sul passo a due di Nunzio e Serena: “La performance di per sé è stile villaggio vacanze”.

A detta del 36enne, un’esibizione simile andrebbe commentata più con un’ottica amarcord. In merito alla coreografia legata al passo a due di Carola e Michele invece, Prolli ha affermato: “Era brutta con due professionisti bravi e rimasta brutta ieri sera”.