Quando mancano cinque puntate alla finalissima di Amici 21, iniziano a delinearsi le preferenze sia della giuria che dei professori. Sabato 2 aprile, ad esempio, un insegnante ha palesato la sua predilezione per un cantante della sua squadra, al quale ha affidato la maggior parte delle prove contro i rivali Cuccarini-Todaro. I fan del talent-show hanno notato che Luigi ha cantato per tutta la sera, mentre LDA si è esibito solo in duetto col compagno di classe e per evitare di finire al ballottaggio.

Primi screzi tra i sostenitori di Amici

La puntata del serale di Amici che è andata in onda sabato 2 aprile ha fatto storcere il naso ai fan di alcuni allievi.

I più attenti spettatori, infatti, hanno notato che non tutti i cantanti e i ballerini ancora in gara si sono esibiti in rappresentanza della propria squadra, non come altri sui quali i professori hanno puntato fortemente. Tra i vari tweet che sono stati scritti l'altra sera, spiccano quelli di una fetta di pubblico che se l'è presa con Rudy per aver accantonato un talento amatissimo del suo team: LDA, infatti, non è mai stato schierato nonostante il pubblico in studio lo reclamasse a gran voce. Zerbi-Celentano sono stati protagonisti della seconda e della terza manche (per un totale di sei prove schierate contro i "Cucca-Todo"), e il figlio di Gigi D'Alessio è stato tirato in causa a tarda sera e poco prima che la competizione finisse.

I talenti di Amici preferiti da prof e giuria

L'unica esibizione che LDA ha fatto il 2 aprile è stata quella in duetto con Luigi: Zerbi, però, anche in questo caso ha precisato che l'alunno che schierava era Strangis e D'Alessio era solo un "supporto" per la buona riuscita della canzone. La manche si è conclusa con la vittoria del team Cuccarini-Todaro e con tre alunni dell'altra squadra a rischio eliminazione: tra loro, figurava anche il "trascurato" Luca.

Per convincere la giuria a dargli un'altra possibilità, il napoletano ha interpretato l'inedito "Io volevo solo te", un brano che tutto il pubblico in studio ha cantato a squarciagola dall'inizio alla fine. Il ragazzo è stato salvato per secondo (prima di lui è toccato all'apprezzatissimo Luigi), e si è risparmiato il ballottaggio contro Nunzio.

La sensazione che hanno avuto molti fan di Amici 21, è che LDA non fosse affatto contento di non essere mai stato schierato dal suo insegnante e durante la settimana potrebbe palesare tutto il suo risentimento.

Top e flop del terzo prime time di Amici

Facendo un resoconto della terza puntata del serale di Amici, i fan sono arrivati alla conclusione che più di un allievo sarebbe sottovalutato sia dai professori che dalla giuria. LDA, infatti, non è l'unico a essersi esibito poco l'altra sera: anche Aisha, Albe, Crytical e Michele sono stati schierati una sola volta nel corso delle tre manche di gara. Questo fa storcere il naso a quei telespettatori che hanno notato quanto talenti come Luigi, Sissi, Nunzio e Serena vengano chiamati spesso e volentieri a centro studio per cercare di portare a casa un punto per la propria squadra.

Strangis, in particolare, è il cantante sul quale Rudy punta di più: soltanto il 2 aprile, il calabrese si è esibito più di quattro volte (esattamente come la collega Sissi per il team Cuccarini-Todaro), diventando protagonista di performance singole, guanti di sfida contro Alex e duetti di cui lui era la voce portante. Luigi, dunque, al momento è l'alunno più apprezzato sia dai prof che dalla giuria: Stefano, Sabrina Ferilli ed Emanuele Filiberto, infatti, l'altra sera hanno sempre fatto vincere il ragazzo, reputandolo migliore di chiunque avesse come rivale.