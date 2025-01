"Se potessi tornerei da mia moglie": con queste parole Tarik esprimerà il suo disprezzo per Yesim durante l'ennesimo litigio nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che Yesim e Tarik se ne diranno di tutti i colori e faranno trasparire che tra loro non c'è mai stato vero amore. Lui ricorderà alla donna di averla tolta dalla povertà e Yesim sarà molto dura con Tarik: "Credevi che ti amassi? Conosci la nostra differenza di età?". Insomma, tra Tarik e Yesim finirà nel peggiore dei modi e lui minaccerà anche di rovinare la vita alla sua ex compagna se gli impedisce di vedere Oyku.

La brutta sorpresa di Guzide al suo ritorno a casa

La relazione tra Tarik e Yesim proseguirà tra alti e bassi, ma sembrerà arrivata al capolinea dopo il risveglio dal coma di Guzide. Quest'ultima, infatti, finirà in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente e le sue condizioni faranno preoccupare e riflettere tutti, anche Tarik. Nel frattempo, Yesim continuerà a reclamare la presenza del suo compagno e sarà gelosa delle sue attenzioni verso sua moglie, ma questa volta non farà nulla di particolarmente pericoloso. La donna si limiterà a recarsi in ospedale sperando di conquistare il cuore di Oylum e Ozan ma farà un buco nell'acqua perché i ragazzi saranno furiosi con lei e sarà costretta ad andare via.

Quando Guzide si sveglierà sarà un sollievo per tutti e la donna tornerà a casa, circondata dall'affetto della sua famiglia. Ad attendere la giudice ci sarà una terribile sorpresa: la casa sarà completamente a soqquadro e la prima sospettata di tutto sarà Yesim. Quest'ultima negherà e Tarik la difenderà contro tutti, ma quando l'uomo vedrà il suo orologio al polso della piccola Oyku si pentirà di aver creduto per l'ennesima volta a Yesim.

Senza neanche darle possibilità di parlare, Tarik prenderà Oyku e lascerà Yesim nella più totale disperazione.

Tarik deciso a chiudere per sempre con Yesim

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tarik resterà per un lungo periodo lontano da Yesim, ma alla fine la bambina non ne potrà più. Oyku continuerà a chiedere notizie di sua madre e alla fine, suo malgrado, Tarik sarà costretto a riportare la bambina da Yesim.

Quest'ultima accoglierà Tarik convinta che sia tornato anche lui, ma l'uomo sarà molto duro e la discussione che nascerà tra loro non lascerà molte speranze alla donna. "Hai fatto delle cose terribili", dirà Tarik, "Provvederò alle spese di nostra figlia ma non tornerò con te". A questo punto, Yesim e Tarik se ne diranno di tutti i colori ed emergerà che a legarli non è mai stato un grande amore. "Se potessi tornerei da mia moglie", dirà Tarik a Yesim, "Ma lei è troppo corretta per accettarmi di nuovo". Queste parole faranno infervorare Yesim: "Pensavi che ti amassi? Conosci la differenza di età tra noi?", dirà con disprezzo, "Non ti avrei mai voluto se non fossi rimasta incinta". Tarik non incasserà l'offesa e sarà pronto a controbattere: "Se non fosse stato per me saresti ancora nell'albergo da Oltan per 5 lire di mancia".

L'uomo rinfaccerà a Yesim di averla aiutata ad uscire dalla povertà, mentre lei lo accuserà di averle dato una vinta finta. Il litigio sarà molto duro e non lascerà trasparire alcuna speranza di un ritorno tra i due. Tarik lascerà Yesim con una minaccia: "Non provare ad allontanarmi da Oyku o ti rovinerò la vita.

Il finto scippo per far tornare Tarik

Nelle puntate in onda in Italia, Yesim ha sofferto molto per l'abbandono di Tarik e ha architettato con Burcu un modo per farlo tornare. La vicina di casa, infatti, ha aiutato Yesim a pagare un ragazzo per inscenare uno scippo e far leva sul senso del dovere di Tarik. Dopo la finta rapina, infatti, Yesim è finita in ospedale con qualche graffio e Burcu ha telefonato a Tarik implorandolo di raggiungerla perché la sua amica stava molto male.

Con questo stratagemma, le due donne hanno raggiunto l'obiettivo perché Tarik è tornato a casa con Yesim e Oyku. L'armonia, però, durerà molto poco, perché le pretese di Yesim saranno sempre più alte e i prossimi inganni non si faranno attendere.