Rosa Di Grazia è tornata di nuovo single o, per essere più precisi, ha lasciato l'amico e collega di Deddy, Andrea Piazza, con il quale aveva intrecciato una relazione qualche tempo fa. I motivi non sono attualmente noti ma secondo quanto dichiarato da Andrea, che ha dato la notizia sui social, a prendere la decisione di porre fine alla love story non è stato lui, quindi di conseguenza sarebbe stata volontà della ballerina di Amici 20 quella di chiudere con lui. Piazza, di professione barbiere in quel di Torino, è apparso abbastanza irritato e le sue dichiarazione lasciano ipotizzare che con Rosa non sia finita in maniera pacifica.

Rosa chiude con Andrea: nuova rottura dopo Deddy

'Non scrivetemi più robe su Rosa. Io non ho preso nessuna decisione. La storia è finita non per causa mia quindi non continuate ad assillarmi', ha scritto Andrea nelle sue Instagram rendendo di fatto ufficiale la rottura con Rosa. La storia tra i due giovani aveva fatto molto chiacchierare: sui social a molti utenti era apparsa una ripicca nei confronti di Deddy quella consumata da Di Grazia che aveva scelto proprio un amico dell'ex per ricostruirsi una vita sentimentale.

Tra Deddy e Rosa la storia nata all'interno della casetta di Amici 20 si era conclusa non appena le telecamere si sono spente e qualche mese dopo sui social, la danzatrice che era stata bersaglio di Alessandra Celentano durante il suo percorso nel talent, si era fatta vedere in atteggiamenti tenere con Andrea.

Quest'ultimo era collega del cantante prima che questi facesse il suo ingresso nella scuola più famosa d'Italia ma evidentemente con Rosa era scoccata la scintilla tanto che neanche la sua amicizia con Deddy lo aveva fermato dall'intraprendere la relazione con Rosa.

Andrea amareggiato: 'Si è già fatta un'altra vita'

'Tra l’altro ho già sentito che si è già fatta un'altra vita quindi vi chiedo di lasciarmi in pace', ha poi scritto Andrea, lanciando una frecciatina nei confronti della ex.

Infine il barbiere di Torino si è lasciato andare ad un piccolo sfogo affermando che nella vita bisogna circondarsi solo delle persone che ti vogliono veramente bene e non ti abbandonano nel momento del bisogno. Evidentemente, la fine della storia con Rosa ha lasciato ad Andrea l'amore in bocca.

Rosa deciderà di replicare e dire la sua sui social?

Lei stessa aveva usato questo strumento per poter comunicare, a suo tempo, la fine della storia con Deddy. Non resta che attendere per scoprire la contromossa della ballerina partenopea che potrebbe decidere a questo punto di venire allo scoperto con il nuovo flirt, sempre che un'altra persona ci sia per davvero nella vita di Rosa.