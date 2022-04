Con un video postato sul suo profilo TikTok, Nicol Castagna, ex alunna della scuola di Amici 21, ha fatto coming out. La cantante vicentina si è mostrata in atteggiamenti teneri con una ragazza, con cui si scambia teneri baci. La ragazza in questione, presumibilmente la sua fidanzata, è Carlotta Franceschini, molto attiva sui social. Nicol, a quanto pare, non sarebbe più single e dopo l'uscita dalla scuola più famosa d'Italia la sua vita sta andando a gonfie vele, tra la musica e vita privata.

Il percorso dell'ex allieva di Rudy Zerbi

Nicol, 21 anni, ha lasciato la scuola di Amici lo scorso 16 gennaio.

Risultando spesso ultima nelle classifiche stilate dagli ospiti durante le gare che avevano luogo nelle puntate domenicali del talent di Maria De Filippi, Rudy Zerbi (suo professore di riferimento) ha deciso di eliminarla. Dopo la fine del suo percorso televisivo, la giovane ha mostrato poco della sua vita privata ma spesso si è fatta vedere in compagnia dalla ex compagna Rea, che era stata eliminata dal talent la settimana successiva a quella di Nicol, per la stessa motivazione che aveva portato all'esclusione di quest'ultima.

In molti avevano sperato che tra Nicol e Rea potesse nascere un sentimento, ma in realtà non è stato così. In effetti Castagna ha fatto coming out, ma si è mostrata in atteggiamenti affettuosi con un'altra ragazza.

Le due giovani, su TikTok, si scambiano più di un bacio mentre in sottofondo si sente Onde, uno dei singoli di Nicol che continua a coltivare attivamente il suo sogno di diventare cantante di professione.

Chi è la ragazza che ha rubato il cuore di Nicol?

La ragazza che Nicol non ha definito fidanzata, ma i cui atteggiamenti sembrano parlare chiaro, è un volto ben noto a chi frequenta i social network.

La giovane, con quasi diecimila follower su TikTok, è Carlotta Franceschini, che opera nel mondo dell'organizzazione di eventi e vive divisa tra Milano e Lugano. In passato Carlotta è stata vista spesso insieme all'attore Riccardo De Rinaldis. Franceschini, però, si è affrettata a smentire ogni coinvolgimento sentimentale parlando di semplice amicizia.

Con Nicol è solo amicizia o è amore? Le due, oltre al video, si sono limitate al silenzio, anche se i loro baci sono diventati virali sui social. L'ex allieva di Amici probabilmente ha scelto il modo più veloce per dire qualcosa della sua vita privata, ma al contempo ha preferito che le immagini parlassero da sole senza aggiungere altro. Adesso i fan di Nicol attendono il suo prossimo singolo per poter cantare ancora con lei e chissà se la prossima canzone della giovane non parlerà d'amore, magari con una dedica speciale per Carlotta.