Prosegue a grandi passi il serale di Amici 21 che vede ancora una volta protagonisti, oltre ai talenti in gara, anche i professori che sono alla guida delle squadre. Senza dubbi, tra di loro spiccano le personalità di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che per il secondo anno di fila si ritrovano a far fronte comune per proteggere i loro ragazzi. Mettendosi loro stessi in gioco con divertentissimi guanti di sfida, i due insegnanti dividono il pubblico in maniera netta: c'è chi li ama e chi non sopporta il loro modo di approcciarsi a ballerini e cantanti, soprattutto quelli delle squadre avversarie.

Ma Rudy e Alessandra sono sicuri dei loro metodi di insegnamento anche se Zerbi ha ammesso un suo grande rammarico, e riguarda proprio una delle più famose ex alunne della scuola.

Il più grande rammarico di Rudy

Sono davvero tanti i talenti che Rudy ha seguito da quando è entrato a far parte della squadra di Amici, non ultimo Sangiovanni che è diventato un fenomeno della musica italiana con i suoi brani, primo su tutti Malibù. Ma anche Zerbi ha i suoi rimpianti. In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, il professore ha dichiarato che sebbene sia sicuro del suo modo di rapportarsi ai giovani talenti ha qualcosa di cui rimproverarsi.

'Ci tengo a dire che ho il rammarico di non aver capito fino in fondo, a suo tempo, il grande talento di Emma Marrone', ha confessato Rudy che ha proseguito affermando che è giusto ammettere i propri errori, aggiungendo però che andava nella scuola di Amici da discografico.

'Non ero ancora prof.', ha infatti detto Zerbi quasi a dare una giustificazione a questo 'errore' fatto in passato.

'Illudere i ragazzi è da cattivi', parola di professore

Allo stesso tempo, però, Rudy ci tiene a ribadire che la severità non è cattiveria. 'Illudere i ragazzi invece è proprio da cattivi', ha detto l'insegnante.

Alle sue parole, nell'intervista rilasciata al magazine diretto da Aldo Vitali, hanno fatto eco quelle della maestra Celentano la quale ha difeso il modo in cui lavora con gli alunni. La sua non è cattiveria ma la sua inflessibilità è piuttosto un modo per far crescere e maturare i talenti.

La visione di Celentano riguardo la danza non è condivisa con tutti gli altri insegnanti: gli scontri con Raimondo Todaro sono frequenti e anche piuttosto accesi.

C'è da giurare che via via che il serale andrà avanti, non verranno certo a mancare gli scontri, anzi al contrario. La volontà di tutti gli insegnati è far sì che i loro pupilli possano arrivare fino alla fine e per questo si andrà avanti a suon di guanti di sfida, compresi quelli tra i professori che tanto divertono il pubblico di Canale 5.