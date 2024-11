Ayala lascerà Petra per Margarita e lei si strapperà la collana e giurerà vendetta: "Sono molto più pericolosa adesso perché non ho niente da perdere", minaccerà la donna. Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nelle prossime puntate Petra mostrerà ad Ayala il suo lato più cattivo: "Maledico quel giorno in cui ti ho incontrato", dirà con rabbia. Ignacio si limiterà a spiegare che i suoi sentimenti con il tempo sono cambiati e adesso sta bene con Margarita, ma Petra lascerà intendere che presto si vendicherà di lui.

Il cambiamento improvviso di Ayala

Il grande amore tra Petra e il conte Ayala è destinato a finire molto presto e nelle prossime puntate ci sarà un crollo improvviso che getterà la cameriera nel più profondo sconforto. Petra scoprirà che Ayala e Margarita hanno annunciato il loro amore ai marchesi e questo la farà soffrire molto. La donna si renderà conto che Ayala le ha solo detto bugie fino a quel momento, visto che le aveva spiegato che Margarita era solo una pedina del suo piano per ottenere le quote del palazzo.

Appena ne avrà occasione, Petra andrà a parlare con Ignacio e pretenderà chiarezza da parte sua. Il conte non si tirerà indietro e dopo aver trattato la cameriera con freddezza, le dirà come stanno le cose realmente.

"I miei sentimenti sono cambiati", spiegherà, "Per noi è passato troppo tempo". Petra avrà il cuore spezzato ma non crollerà davanti ad Ayala, perché ci terrà a difendere la sua dignità.

La reazione furiosa di Petra

Il conte Ignacio Ayala proseguirà con la sua spiegazione e dirà a Petra di stare molto bene con Margarita, quindi la loro relazione è da considerarsi chiusa.

"Io non sono più lo stesso uomo di prima e tu non sei la stessa donna di un tempo". Petra a quel punto andrà su tutte le furie e si strapperà la collana che aveva con sé come pegno del suo amore per il conte. "Maledico il giorno in cui ti ho incontrato", dirà con rabbia la cameriera, "In una cosa hai ragione: io non sono più la stessa donna, adesso sono molto più pericolosa".

Petra giurerà al conte Ayala che non avrà nessuna pietà di lui, perché adesso a differenza di un tempo non ha più niente da perdere. Ignacio avrà un'espressione preoccupata, perché conoscendo bene Petra si renderà conto che la donna non scherza quando giura vendetta. Quando resterà da solo, l'uomo stringerà nelle sue mani la collana che Petra ha lasciato sulla sua scrivania.

Petra si sta illudendo di aver ritrovato l'amore

Nelle puntate in onda in Italia, il conte Ignacio di Ayala si è stabilito a La Promessa e ha chiesto a Cruz di avere Petra come assistente. L'uomo sta facendo in modo di trascorrere più tempo possibile con la cameriera, perché è la madre di suo figlio ed è anche il suo grande amore del passato.

Ayala è molto affettuoso con Petra e tra loro sembra che il tempo non sia mai trascorso. L'arrivo di Ignacio è stato per Petra una boccata d'ossigeno perché dopo la morte di Feliciano per la donna è stato difficile ritrovare la voglia di vivere. La cameriera continua a soffrire per la perdita di suo figlio, ma grazie ad Ayala adesso ha una spalla su cui piangere e qualcuno con cui condividere il suo grande dolore.