Emergono le prime anticipazioni sui palinsesti Rai della stagione tv 2022/2023. Tra i volti di punta spicca il nome di Mara Venier che, a partire dal prossimo settembre, raddoppierà il suo impegno nella programmazione della tv di Stato.

Spazio anche a Marco Liorni che, durante la prima parte della stagione autunnale prenderà il posto di Flavio Insinna, occupando la sua fascia oraria.

Mara Venier raddoppia in tv: anticipazioni nuovi palinsesti Rai 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti della tv di Stato rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Mara Venier.

La conduttrice veneta in una delle ultime puntate di Domenica In ha confermato che sarà al timone del programma del dì di festa della rete ammiraglia anche nella prossima stagione televisiva.

Complici i buonissimi ascolti registrati quest'anno, con una media di circa tre milioni di spettatori a settimana contro il talent show Amici 21, Venier ha conquistato la riconferma con lo storico talk show domenicale. Ma, per la prossima stagione tv, Mara Venier tornerà anche in prima serata: la conduttrice veneta, infatti, sarà al timone di un nuovo programma di interviste che sarà trasmesso sempre sulla rete ammiraglia Rai. Una serie di interviste "fatte a cena", in un nuovo programma che porta anche la firma del regista Ferzan Ozpetek.

Marco Liorni al posto di Flavio Insinna nel preserale

Per quanto riguarda, invece, la fascia del preserale, ci saranno delle novità legate ai quiz che occupano la storica fascia oraria che precede il telegiornale della sera. Reazione a Catena, il game condotto da Marco Liorni, quest'anno è stato promosso fino al 30 ottobre.

Di conseguenza, tale promozione farà slittare il ritorno de L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna che non partirà a settembre come sempre, bensì slitterà al 31 ottobre.

Marco Liorni, inoltre, tornerà anche al timone di Italia sì a partire dal 17 settembre.

Confermato Il Paradiso delle signore 7: anticipazioni palinsesti Rai 2022/2023

Sempre per quanto riguarda il daytime della rete ammiraglia Rai per la stagione tv 2022/2023, è confermato l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7. La fortunata soap opera con protagonisti Alessandro Tersigni, Emanuel Caserio e Vanessa Gravina tornerà in onda a partire dal prossimo settembre 2022 con i nuovi episodi in prima visione assoluta, che terranno compagnia al pubblico per tutto il corso della nuova stagione televisiva della rete ammiraglia.

Confermato anche l'appuntamento con La Vita in diretta, che tornerà di nuovo con Alberto Matano mentre in access prime time ci sarà spazio per una nuova edizione de I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus, campione e leader indiscusso degli ascolti della propria fascia oraria.