Brave and Beautiful raddoppia nuovamente il proprio appuntamento: infatti il 25 aprile l'appuntamento andrà in onda a partire dalle ore 16:30 circa. Sarà una puntata cruciale per gli appassionati della Serie TV turca, infatti Tahsin ammetterà di aver inscenato il suicidio di Hasan, il padre di Cesur.

Il 25 aprile in onda dalle 16:30

Dopo il doppio appuntamento andato in scena il giorno di Pasquetta, Brave and Beautiful raddoppia anche per un'altra festività. Infatti il 25 aprile il palinsesto di Canale 5 subirà delle modifiche: Uomini e Donne e Amici non andranno in onda e lo spazio che solitamente viene occupato dai programmi di Maria De Filippi verrà occupato, almeno fino alle 16:20, da un film: Rosamunde Pilcher: La lettera.

Successivamente verrà trasmesso il daytime de L'Isola dei famosi, mentre dalle 16:27 circa partirà il lungo appuntamento con Brave and Beautiful, che terminerà alle 17:25 per dar spazio a Pomeriggio Cinque, il talk show condotto da Barbara d'Urso.

Anticipazioni lunedì 25 aprile: la confessione di Tahsin

Ma cosa succederà nella puntata di Brave and Beautiful del 25 aprile? Tahsin cadrà nella trappola di Cesur, infatti quest'ultimo lo vorrà incastrare e per questo motivo nasconderà nel salotto del padre di Sühan una telecamera.

Ovviamente l'uomo sarà ignaro di essere ripreso e per tale ragione si lascerà andare a una confessione che gli costerà cara. Infatti Tahsin ammetterà di aver inscenato il suicidio di Hasan Karahasanoğlu e di averlo fatto per salvare Adalet dalla prigione.

Cesur non si farà sfuggire questa occasione ghiotta e utilizzerà il video per ricattare Tahsin e costringerlo a cedergli tutte le quote della società.

Cesur sospetta ancora di Riza

Successivamente, nelle nuove puntate in onda su Canale 5 prossimamente, Hülya deciderà di abbandonare il suo figlio Zafer nel giardino della casa dei Korludag e lo farà lasciando anche un biglietto.

Sühan cercherà di convincere Tahsin a riunire il piccolo Zafer con la madre naturale, ma l'uomo deciderà di far vivere Hülya alla tenuta.

Cesur, invece, sorprenderà Riza nel suo studio. Sarà molto insospettito dal suo atteggiamento, così cercherà di mettere su un piano per provare a capire se effettivamente è leale.

Le bugie di Sühan

Anche Sühan aspetta un bambino e Cesur ne è a conoscenza. La donna, però, non vorrà fargli sapere che la sua gravidanza sta proseguendo, così deciderà di mentirgli e confessargli che ha abortito, lasciando l'uomo di stucco.

Come proseguiranno le vicende nel villaggio di Korludag? L'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle ore 16:50; ma eccezionalmente lunedì 25 aprile l'episodio inizierà alle 16:30 circa.