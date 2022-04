Cambiamenti in vista per Brave and Beautiful, che nella giornata di Pasquetta raddoppia il suo appuntamento, andando in onda a partire dalle 16:30. Quella dal 18 al 22 aprile sarà una settimana molto importante per la serie turca, infatti Suhan e Cesur saranno a un passo dal divorzio, ma la donna scoprirà di essere incinta.

A Pasquetta Brave and Beautiful raddoppia

Brave and Beautiful eccezionalmente raddoppia. Infatti, nella giornata di lunedì 18 aprile andranno in onda due episodi: uno dalle 16:30 e l'altro dalle 16:55, per poi dare spazio a Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso.

La doppia messa in onda è stata decisa per fronteggiare il buco creato in palinsesto dalla "vacanza" di Uomini e Donne e Amici. I due programmi di Maria De Filippi non andranno in onda e verranno sostituiti non solo dalla puntata del serial con Suhan e Cesur, ma anche dalla messa in onda del film del ciclo Inga Lindstrom "Tutti pazzi per Elin". Dal 19 aprile la Serie TV riprenderà con la solita messa in onda a partire dalle 16:50 circa.

Le anticipazioni della puntata del 18 aprile

Cosa accadrà nella puntata di Brave and Beautiful di lunedì 18 aprile? Suhan e Cesur si ritroveranno nel tribunale civile di Istanbul per l'udienza sul loro divorzio. Se fino a quel momento l'uomo ha sempre dichiarato di non volerglielo concedere, improvvisamente cambierà idea.

Infatti Cesur ammetterà di voler divorziare, lasciando Suhan sorpresa e senza parole.

Le cose, invece, andranno sempre peggio per Korhan. Dopo aver scoperto della falsa gravidanza di Cahide e successivamente della reale gravidanza che attualmente la donna sta portando avanti, Korhan non avrà più fiducia nella moglie e inizierà ad avere grandi sospetti sul suo conto.

Dopo aver iniziato a pensare che il figlio che porta in grembo Cahide possa non essere suo, crederà che la moglie abbia avuto una relazione con Bulent. Lei cercherà in ogni modo di fargli sapere la sua verità, ma lui non vorrà sentire ragioni.

Suhan scopre di aspettare un bambino da Cesur

Dal 18 al 22 aprile sarà una settimana colma di novità per Brave and Beautiful.

Infatti Suhan andrà dal medico per una visita di controllo, dove scoprirà di aspettare un bambino. La donna, però, dovrà anche andare incontro alla situazione emotivamente poco stabile del fratello Korhan.

L'uomo non riuscirà più a sopportare il peso degli inganni di Cahide, così deciderà di togliersi la vita. Scriverà una lettera d'addio alla sorella e quest'ultima, grazie anche all'aiuto di Cesur, riuscirà a salvarlo appena in tempo. Korhan, però, prenderà un'altra decisione importante: non vorrà più vivere nella casa del padre Tahsin.