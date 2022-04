Cambio programmazione nei palinsesti Rai del prossimo mese di maggio. Le novità interesseranno in primis la fascia del daytime pomeridiano, dove si arriverà alla conclusione de Il Paradiso delle Signore 6.

La soap opera, però, non lascerà subito gli spettatori, dato che i vertici della tv di Stato, hanno deciso di replicare gli episodi della prima stagione, facendo slittare il debutto della nuova soap opera Sei Sorelle.

Chiude Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione Rai maggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di maggio interesserà in primis l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6.

La fortunata soap opera saluterà il suo pubblico il prossimo 29 aprile con l'ultima puntata inedita della sesta stagione.

L'appuntamento con le nuove puntate della settima stagione è previsto nuovamente a partire da settembre 2022, quando ricomincerà il ciclo di episodi in prima visione assoluta.

Tuttavia, per il mese di maggio la Rai ha scelto di puntare comunque su Il Paradiso delle signore per tenere acceso il daytime pomeridiano.

La nuova soap Sei Sorelle prende il posto de Il Paradiso delle signore

Dal 2 maggio, infatti, cominceranno le repliche della prima stagione, che all'epoca è stata trasmessa in prime time sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

L'appuntamento è previsto per tutto il mese, come sempre dalle 15:55 alle 16:45 circa.

A partire dal 30 maggio, invece, su Rai 1 debutterà la prima novità della stagione televisiva estiva. Si tratta della soap opera spagnola Sei Sorelle, di cui sono stati acquistati i diritti per la messa in onda nel palinsesto della rete ammiraglia.

La serie andrà in onda dal lunedì al venerdì, nella stessa fascia oraria de Il Paradiso delle signore 6 e andrà avanti per tutta l'estate 2022.

I Premi David di Donatello nella programmazione Rai di maggio 2022

Il mese di maggio sarà anche quello in cui verrà trasmessa l'attesa serata finale dei Premi David Di Donatello 2022.

La cerimonia andrà in onda il 3 maggio in prima serata su Rai 1 e sarà condotta da Carlo Conti. Tra i premiati spicca il nome dell'attrice Sabrina Ferilli, che riceverà un premio speciale alla carriera.

Questo non sarà l'unico impegno previsto in prime time per Carlo Conti, dato che durante il mese di maggio sarà impegnato anche con gli ultimi appuntamenti di The Band, il nuovo talent show del venerdì sera della rete ammiraglia Rai, che ha come scopo quello di portare al successo un gruppo musicale.

Le tre serate di Eurovision Song Contest 2022 trasmesse in diretta tv su Rai 1

Tra gli appuntamenti del mese di maggio spicca anche quello con l'Eurovision Song Contest 2022, la kermesse musicale che quest'anno sarà trasmessa in diretta da Torino.

Sarà l'Italia, infatti, ad accogliere tutte le nazioni protagoniste del concorso che andrà in onda per tre prime serata sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Il 10 e il 12 maggio, infatti, saranno trasmesse le semifinali dell'Eurovision Song Contest e poi sabato 14 maggio sarà la volta dell'attesa finalissima, che potrà essere seguita in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Per tutte e tre le serate al timone dello show musicale dell'anno ci saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Per quanto riguarda le fiction che saranno trasmesse in prime time durante il mese di maggio, spicca la miniserie in due puntate dedicata alla fotografa Letizia Battaglia e ci sarà spazio anche per la riproposizione dei primi film de Il Commissario Montalbano, la storica fiction poliziesca con protagonista Luca Zingaretti, che tornerà in prime time.