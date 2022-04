Novità in arrivo per tutti gli appassionati delle soap. In casa Rai è attesa la nuova serie tv iberica che vedrà come protagonista il celebre Alex Gadea, noto per aver ricoperto il ruolo di Tristan de Il Segreto. La serie, intitolata Sei sorelle, approderà su Rai Uno a maggio, ovvero quando terminerà la sesta stagione de Il Paradiso delle signore. Con molta probabilità, data la durata della nuova soap, Sei sorelle continuerà anche dopo la pausa estiva. La trama sarà incentrata sulla vita di sei sorelle che ben presto verrà sconvolta dall'improvvisa morte del padre.

Da quel momento, le protagoniste dovranno mantenere unita la famiglia e alto l'onore del loro cognome: i Silva. In Spagna 'Seis Hermanas' è andata in onda su La1 dal 2015 al 2017.

La vita delle sei sorelle è destinata a cambiare: la trama della nuova serie Rai

Sei sorelle non è nuova al pubblico spagnolo. Infatti, la soap opera, nota come Seis Hermanas, è andata in onda in Spagna dal 2015 al 2017 su La1. La storia è ambientata a Madrid e interessa gli anni che vanno dal 1913 al 1917. Le protagoniste sono sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa. Le giovani godranno di una vita tranquilla e agiata fino alla morte inaspettata del padre Don Fernando. La scomparsa dell’uomo dovrà rimanere segreta affinché ciò non comporti problematiche alla fabbrica di famiglia.

La vita delle sorelle, quindi, dovrà cambiare radicalmente. Dalla tranquillità della loro gioventù, le protagoniste passeranno a doversi dedicarsi in tutto e per tutto alla loro famiglia affinché possa rimanere unita. Inoltre, le donne dovranno stare attente a non perdere lo status sociale. Oltre alle vicende della famiglia Silva, la serie tratterà anche le storie dei dipendenti della fabbrica, tra cui la ricca famiglia dei Loygorri di cui fa parte la matriarca Dolores e i due figli Rodolfo e Cristobal, quest'ultimo interpretato dall’attore Alex Gadea, noto per aver dato vita a Tristan, personaggio della celebre soap opera Il Segreto.

Sei sorelle: potrebbe andare in onda anche dopo settembre

La nuova arrivata in casa Rai Uno, Sei Sorelle, arriverà a maggio sul piccolo schermo per sostituire nel periodo di pausa estivo la celebre serie Il Paradiso delle Signore. Quest’anno la Rai ha deciso di portare nelle case degli appassionati una nuova serie, invece che le solite repliche della soap.

La nuova serie conta di una stagione con 489 episodi dalla durata di 1 ora circa. Data la durata della soap, con molta probabilità, la Rai trasmetterà Sei Sorelle per più tempo. Dopo settembre, infatti, la soap potrebbe continuare ad andare in onda in una fascia oraria diversa.