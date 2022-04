Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1, riscontra ottimi ascolti. Giunta alla sesta stagione, la soap sarà rinnovata anche per la settima, che andrà in onda a partire dal prossimo settembre. Tuttavia, per quanto concerne la stagione in corso, si è giunti ormai ai titoli di coda. Il Paradiso, infatti, chiuderà i battenti il 29 aprile con un'ultima imperdibile puntata. Il pubblico non resterà "orfano" delle vicende del grande magazzino milanese, dato che la rete ammiraglia ha deciso di mandare in onda, a partire dal 2 maggio, le repliche delle prime due stagioni riadattate in versione daily.

Secondo le anticipazioni dal 30 maggio lo slot dovrebbe essere occupato da Sei sorelle, una nuova soap di importazione spagnola.

Il Paradiso delle Signore 6 chiude i battenti il 29 aprile

La sesta edizione de Il Paradiso delle Signore sta per volgere al termine, dopo un ciclo di episodi ricchi di colpi di scena. Non sono, infatti, mancati intrighi e tradimenti, che hanno fatto appassionare il pubblico. Il 29 aprile andrà in onda l'ultima puntata e secondo le anticipazioni sarà un finale di stagione imperdibile. Quest'anno i fan dovranno salutare leggermente in anticipo la soap, tuttavia potranno tirare un respiro di sollievo, dato che la Rai ha confermato la messa in onda de Il Paradiso anche per la prossima stagione.

A partire da settembre le vicende del grande magazzino più famoso di Milano torneranno ad allietare i pomeriggi degli italiani.

Il Paradiso: dal 2 maggio le repliche delle prime serie

Concluso Il Paradiso delle Signore, viene da chiedersi cosa verrà trasmesso al posto della soap con protagonisti Tersigni e Farnesi. La rete ammiraglia ha deciso di mandare in onda, a partire da lunedì 2 maggio, le prime due stagioni de Il Paradiso, che erano formulate in un format destinato alla prima serata.

Le puntate verranno riadattate per la versione daytime e inserirle nello slot del primo pomeriggio. Sarà un'occasione per i fan di rivedere le puntate degli albori della fortunata serie, andate in onda nel 2015.

Sei sorelle in onda dal 30 maggio al posto de Il Paradiso

Secondo le anticipazioni riguardo i nuovi palinsesti Rai dell'estate 2022, dal 30 maggio partirà una nuova soap dal titolo Sei sorelle.

Si tratta di un prodotto di importazione spagnola e tra gli interpreti figura Alex Gadea, ovvero il Tristan de Il segreto. Sei sorelle sarebbe dovuta andare in onda già a partire da inizio maggio, tuttavia la rete ammiraglia ha preferito far slittare la messa in onda a fine mese. Per sapere se la soap iberica bisserà il successo de Il Paradiso, bisognerà attendere le prime settimane di programmazione, in cui solitamente avviene la fidelizzazione da parte del pubblico.