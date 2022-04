Che fine ha fatto il remake di Sandokan con Can Yaman? Da un po' di tempo, infatti, non si parla più di questo nuovo super-progetto che avrebbe avuto come protagonista l'attore turco, super-star nel nostro Paese dopo il successo di svariate soap opera pomeridiane.

Secondo la rivista diretta da Signoretti, la casa di produzione di Sandokan avrebbe scelto di mettere in stand-by il progetto e, il motivo, potrebbe avere a che fare con Luca Argentero, che di fatto avrebbe "fatto fuori" Can Yaman, dopo il successo della sua fiction medical.

A rischio l'atteso remake di Sandokan con protagonista Can Yaman

Nel dettaglio, lo scorso anno venne annunciato il remake di Sandokan, la fortunatissima fiction che negli anni '80 ha visto protagonista Kabir Bedi e che, questa volta, avrebbe avuto come protagonista Can Yaman nei panni della "tigre della Malesia".

Il progetto, inizialmente annunciato, è poi slittato a data da destinarsi per la delicata situazione dettata dal Covid-19.

Le riprese erano state poi rimandate a questa estate 2022 ma, alla fine, anche questa volta potrebbero saltare definitivamente.

A svelare dei retroscena su quanto starebbe accadendo dietro le quinte di questa fiction è stato il settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Dietro la produzione di Sandokan c'è la casa di produzione Lux Vide, la stessa che produce successi come Doc - Nelle tue mani e Che Dio ci aiuti.

Luca Argentero 'fa fuori' Can Yaman: ecco perché

A quanto pare, proprio lo straordinario successo della seconda stagione di Doc con Luca Argentero, avrebbe spinto la casa di produzione a concentrarsi su questo progetto, mettendo da parte il tanto atteso remake di Sandokan con Can Yaman.

"La fiction con Luca Argentero ha riscosso un tale successo da diventare il progetto di punta di Lux Vide", scrive la rivista confermando poi che la rivisitazione di Sandokan sarebbe in forse.

Lo stesso Argentero, che era stato inizialmente annunciato nel remake della fiction con Can Yaman, questa estate non potrebbe partecipare alle riprese in Thailandia, dato che sarà impegnato nuovamente sul set di Doc 3 - Nelle tue mani.

Doc 3 - Nelle tue mani avrebbe la precedenza su Sandokan con l'attore turco

"Non potendo sdoppiare Argentero, Lux Vide avrebbe deciso di dare la procedenza al progetto, che sicuramente frutterà grandi cifre", scrive ancora la rivista diretta da Signoretti aggiungendo che per mettere in piedi un "kolossal" come Sandokan, servirebbero un bel po' di soldi.

Insomma, per il momento la fiction con Can Yaman sembra essere in stand-by così come è stata posticipata al prossimo autunno anche la prima stagione di "Viola come il mare", la serie Mediaset che lo vede protagonista assieme a Francesca Chillemi.