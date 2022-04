Secondo le ultime anticipazioni della serie Nero a metà, nella terza puntata della terza stagione che andrà in onda lunedì 18 aprile in prima serata su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, in questo terzo appuntamento andranno in onda il quinto e sesto episodio, in cui continueranno le indagini attorno a Clara e tutto ciò porterà Alba ad avvicinarsi sempre di più a Federico. Nel frattempo, Monica sarà molto gelosa di Malik.

Carlo indagherà sulla morte del ladro ucciso sotto casa di Alba

Il primo episodio del terzo appuntamento con Nero a metà sarà intitolato "Nei suoi panni".

Entrando nello specifico della trama dell'episodio, Carlo Guerrieri si ritroverà a dover indagare su un ladro che è stato ucciso sotto casa di Alba. Intanto, il personaggio interpretato da Claudio Amendola inizierà le indagini e riterrà che Pugliani possa essere l'artefice dell'omicidio, anche se le prove non saranno sufficienti ad accertarne la colpevolezza.

Poco dopo, un agente della narcotici Spartaco Matteo rivelerà a Carlo che la vittima era riconosciuta con il nome di Suleyman.

Alba e Federico instaureranno un rapporto speciale

Invece, nel secondo episodio, il cui titolo è "Un Uomo", una classe liceale andrà in commissario e farà una richiesta ben specifica alla polizia: vorranno ritrovare la loro professoressa, di cui da diverso tempo non avranno più notizie.

Nel mentre, continuerà la storia d'amore tra Malik e Monica, ma quest'ultima inizierà ad essere sempre più gelosa nei confronti del suo uomo. Allo stesso tempo, Malik farà molta fatica ancora a considerare Monica come la sua compagna effettiva.

Intanto, Alba sarà sempre più immersa nella ricerca di suo madre, che dopo la scarcerazione avrà fatto perdere le sue tracce.

In questa ricerca, la figlia di Carlo verrà aiutata da Federico. Tra i due si inizierà ad instaurare un rapporto speciale e all'interno della fiction prenderà forma un'altra coppia pian piano.

Dove rivedere le puntate di Nero a metà

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva del terzo appuntamento di Nero a metà, per scoprire ulteriori novità sul ladro che è stato ucciso sotto casa di Alba.

Inoltre, nel quinto e nel sesto episodio della terza puntata, ci sarà modo anche di approfondire la nuova coppia che starà per formarsi, cioè Alba e Federico. Questi ultimi si avvicineranno e instaureranno un rapporto speciale, nel mentre che staranno cercando Clara.

Intanto, per chi volesse rivedere gli appuntamenti precedenti o le puntate della prima e seconda stagione, potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Rai play.