Lunedì 11 aprile, su Canale 5, è andata in onda la settima puntata dell'Isola dei Famosi. Dallo studio, Antonio Zequila ha attaccato duramente la neo coppia (sentimentale) formata da Estefania Bernal e Roger Balduino. A proposito del modello brasiliano, l'ex naufrago ha raccontato un fatto legato a pochi giorni prima di sbarcare in Honduras.

L'attacco a Estefania

Estefania Bernal e Roger Balduino sono la prima coppia nata all'Isola dei Famosi 2022: i due hanno cominciato a provare attrazione da prima di approdare in Honduras.

In puntata, Antonio Zequila ha chiesto a Ilary Blasi di poter intervenire.

L'ex concorrente ha attaccato duramente la modella sudamericana: "Lei ha detto in hotel che quel bamboccio di Roger non le piace". Inoltre, il 58enne ha sostenuto che Estefania abbia fatto dei complimenti a Jeremias Rodriguez e si sia dispiaciuta che il 33enne fosse già impegnato: "Per una volta ammetti la verità".

Come un fiume in piena Zequila ha continuato a dire che Bernal non sia sincera verso Roger: "Sei falsa fino alla fine, incredibile".

L'ex naufrago 'smaschera' Balduino

A quel punto Ilary Blasi ha chiesto a Roger Balduino cosa pensasse delle dichiarazioni di Antonio Zequila. Senza pensarci su due volte, il modello ha detto di credere alla sua compagna. Inoltre, il naufrago brasiliano ha insinuato che l'ex naufrago dicesse delle cose non veritiere in quanto all'Isola dei Famosi avrebbe fatto la corte a tutte le ragazze del cast ma sarebbe sempre stata respinto.

Roger ha sbottato con Antonio: "Bugiardo". In replica Zequila ha rivelato un presunto retroscena legato a Balduino: "Tu sei un bugiardo. Sei arrivato in hotel la mattina ubriaco che nemmeno avevi dormito la notte prima". A detta del 58enne, l'episodio incriminato sarebbe accaduto pochi giorni prima dell'inizio del Reality Show.

La replica di Bernal

Terminato il botta e risposta tra Antonio e Roger, Estefania Bernal ha chiesto la parola. La diretta interessata ha smentito categoricamente quanto detto dall'ex naufrago: "Non è nulla vero". La modella ha ammesso di avere fatto delle confidenze a Roberta Morise, ma non ha mai detto di essere interessata a Jeremias Rodriguez.

Inoltre, Bernal ha precisato di non avere mai dato del bamboccio a Balduino: "Ho detto che Jere è bello, ma non ho mai detto che Roger mi fa schifo".

Stando alla versione di Estefania, il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez è una persona molto sensibile ed da una bellissima presenza. La modella sudamericana, però, ha precisato di non avere mai fatto la corte al compagno d'avventura. In merito alla relazione intrapresa con Balduino, Estefania ha ribadito di non fingere.