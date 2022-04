Gustavo e Jeremias Rodriguez attualmente sono impegnati all'Isola dei Famosi. Dunque, è normale che le sue sorelle Belen e Cecilia spesso parlano del fratello. Intervenuta a Casa Chi, Cecilia Rodriguez ha parlato del rapporto che aveva con Soleil Sorge quando era impegnata con il fratello. Da quanto è emerso, "Cechu" e la influencer italo-americana si frequentavano ma non erano migliori amiche.

Il precedente

Prima dello scoppio della pandemia, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge hanno partecipato all'Isola dei Famosi. Tra i due naufraghi c'è stato un certo feeling, tanto che hanno intrapreso una relazione.

Terminato il reality show, la coppia ha continuato a stare insieme. Jeremias e Soleil avevano anche intrapreso una convivenza, ma successivamente le cose non sono andate come speravano entrambi.

Il duo Rodriguez-Sorge è rimasto in ottimi rapporti tanto che non hanno mai rilasciato interviste in cui si sono attaccati l'uno con l'altro.

Il commento di Cecilia

La famiglia Rodriguez è sempre stata molto affiatata e unita. Intervenuta a Casa Chi, Cecilia Rodriguez, tra i vari argomenti trattati, ha parlato anche della relazione tra Jeremias e Soleil Sorge.

La 32enne sudamericana ha confidato di non sapere se la influencer segue il percorso di Jeremias e Gustavo all'Isola dei Famosi. A tal proposito "Cechu" ha fatto chiarezza sul rapporto che ha avuto in passato con la bella italo-americana: "È stata mia cognata e ci siamo sempre viste, ma non abbiamo mai avuto un rapporto di amicizia".

Sulla base di quanto dichiarato la modella ha aggiunto: "Non siamo rimaste amiche e non lo siamo mai state". Come spiegato dalla modella sudamericana, lei e Soleil andavano piuttosto d'accordo, ma non hanno mai avuto un rapporto confidenziale: "Non so niente di lei".

Cosa pensa Cecilia della rottura tra Jeremias e Soleil? Senza peli sulla lingua la 32enne ha affermato: "Quando loro si sono lasciati, ero contenta".

Il 'mantra' della famiglia Rodriguez

Nel corso della chiacchierata social, Cecilia Rodriguez ha spiegato di non avere mai avuto nulla contro Soleil Sorge. Tuttavia, la influencer era l'opposto di Jeremias: "Lui cerca rapporti umani, del mondo dello spettacolo non gli interessa nulla".

Successivamente Cecilia ha confidato di non avere mai più sentito Soleil: "Quando uno si lascia con un Rodriguez, chiude con tutti".

Il motivo? La famiglia è sempre stata unita, quindi per una questione di rispetto verso i nuovi partner ogni tipo di rapporto viene interrotto.

La 32enne ha ribadito di non togliere il saluto a nessuno, ma preferisce non avere più rapporti con persone che non fanno più parte della sua vita.