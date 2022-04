La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della soap opera nostrana da lunedì 11 a venerdì 15 aprile svelano che Flavia Brancia Di Montalto (Magdalena Grochowska) costringerà la figlia Ludovica (Giulia Arena) a mantenere il massimo riserbo sulla sua falsa malattia e, quindi, reggerle il gioco. La giovane Brancia, intanto, sulle prime seguirà l'ordine della madre e non farà parola dell'inganno nemmeno Marcello Barbieri (Pietro Masotti), salvo poi tornare sui suoi passi e confessare al fidanzato della falsa malattia del genitore.

Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), intanto, rivelerà a Ferdinando Di Torrebruna (Fabio Fulco) che Flavia è malata, così l'ex armatore si offrirà di pagare le spese mediche presso una clinica specializzata. Marcello, in ultimo, verrà a conoscenza che sarà il facoltoso imprenditore a provvedere alle spese necessarie alla signora Brancia e sarà pervaso da una scomoda sensazione di sconfitta.

Flavia non è più socia e Fiorenza potrebbe ingannarla non reputandola più importante per il Circolo

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore 6 andato in onda il 5 aprile, Fiorenza è sembrata farsene una ragione del fatto che Flavia non sia più socia della cordata professionale creata da Dante Romagnoli (Luca Bastianello).

A rilevare le quote che avrebbe dovuto acquistare Jean Paul, difatti, è stato Ferdinando.

Al Circolo, successivamente, ha fatto il suo ingresso la Baronessa di Napoli, autodefinitasi una 'sorella' dell'ex marito di Flavia, confessando a Fiorenza di aver tagliato i fondi alla mamma di Ludovica e se la stessa volesse tornare nel capoluogo partenopeo dovrebbe pagarsi il viaggio.

La Baronessa, inoltre, ha rivelato a Gramini che Jean Paul ha lasciato la signora Brancia per un'attrice in erba, così la cugina di Dante le ha assicurato di non rivelare tali dettagli ad anima viva.

Non reputando più Flavia importante per il Circolo e nemmeno per la cordata di Romagnoli, Fiorenza potrebbe voltare improvvisamente le spalle all'ex moglie di Jean Paul.

Fiorenza potrebbe dire a Ferdinando della falsa malattia di Flavia

Quando Ferdinando apprenderà delle condizioni in cui versa Flavia si prodigherà nell'aiutare la stessa, come anticipato, provvedendo alle spese mediche. L'ex armatore, però, non sa che la malattia della signora Brancia non è altro che un inganno orchestrato dalla stessa col supporto di Fiorenza.

Quest'ultima, però, potrebbe rendersi conto della poca o nulla rilevanza che Flavia avrà in futuro per il Circolo e il Paradiso decidendo, di conseguenza, di svelare a Ferdinando che la malattia della madre di Ludovica è solo fittizia.