È un momento d'oro quello che sta vivendo Demet Özdemir. Dal lato professionale è impegnata sul set della serie per Disney Plus e prossimamente girerà il secondo capitolo di Love Tactics. Anche la sfera sentimentale procede a gonfie vele: dopo la proposta di matrimonio fatta durante la sera di San Valentino, Demet Ödemir e Oğuzhan Koç stanno iniziando a pronunciarsi sui preparativi delle nozze. A quanto pare, per il momento, non c'è nulla di certo, ma l'attrice ha dichiarato che la celebrazione potrebbe protrarsi per ben due giorni.

Il matrimonio tra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç: due giorni di festa, forse ad agosto

Iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sul matrimonio di Demet Ödemir e Oğuzhan Koç. I due sono stati interpellati dalla stampa in quel di Bebek, quartiere di Istanbul, e hanno parlato della celebrazione delle loro nozze, che probabilmente si svolgeranno nell'estate del 2022. Il matrimonio potrebbe aver luogo intorno alla fine dell'estate, in quanto attualmente Demet è occupata sul set della serie per Disney Plus, Dünyayla Benim Aramda, e probabilmente, sempre durante la stagione estiva, sarà sul set del secondo capitolo di Love Tactics, al fianco di Şükrü Özyıldız.

L'attrice, però, ha promesso alla stampa che condividerà tutti i dettagli, appena verranno stabiliti quelli definitivi.

Al momento però ha dato una piccola anticipazione: "Stiamo valutando di organizzare una festa di matrimonio che duri due giorni. Un giorno saremo con la famiglia, l'altro con gli amici". Secondo alcune indiscrezioni, la coppia potrebbe convolare a nozze in una delle seguenti date: il 13 e il 14 agosto o il 20 e 21 agosto.

Le nozze di Demet Ödemir e Oğuzhan Koç arrivano dopo la proposta avvenuta a San Valentino

La proposta di matrimonio di Oğuzhan Koç a Demet Özdemir non è passata inosservata. È arrivata lo scorso febbraio, precisamente il giorno di San Valentino. I due hanno deciso di darsi un'altra possibilità, dopo la separazione che li ha tenuti lontani per un paio di mesi.

Il matrimonio potrebbe essere celebrato a Çeşme, luogo che ha visto nascere l'amore tra Demet e Oğuzhan nel Capodanno del 2021. Infatti la coppia era stata beccata insieme dai paparazzi in un hotel della zona e il cantante, successivamente, aveva deciso di confermare la storia d'amore sui social.

La proposta è stata accompagnata da un anello da quattro carati e da una suite in un hotel di lusso, dal prezzo stellare, che come sfondo aveva una bella vista sul Bosforo. Prima di condividere la serata sui social, la coppia ha annunciato il matrimonio alla stampa e la cosa non è tanto piaciuta ai fan, che ha criticato aspramente la scelta.