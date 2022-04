La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta volgendo al termine e nella penultima settimana di programmazione ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della fiction di Rai 1. Nella puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo nel pomeriggio di martedì 19 aprile verranno raccontate le vicende che ruotano attorno a Marco e Colombo. In particolar modo, il giornalista darà appuntamento in piazza ogni sera a Stefania. Nel frattempo, Umberto riceverà un ultimatum da Adelaide e sarà costretto ad allontanarsi da Flora.

Inoltre, durante la puntata, ci sarà spazio per Ludovica e Beatrice.

Il Paradiso delle signore, trama 19 aprile: Marco scrive un biglietto a Stefania Colombo

Marco e Stefania Colombo si sono innamorati. Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore, il nipote di Adelaide si è accorto che il suo cuore, ormai, batteva per sua cognata e ha deciso di lasciare Gemma. Nell'episodio che andrà in onda in televisione nel pomeriggio di martedì 19 aprile, il giornalista non riuscirà più a fare a meno della sua amata e farà di tutto per poterla vedere. A tal proposito, le anticipazioni della puntata 152 della fiction di Rai 1 rivelano che Marco scriverà un biglietto indirizzato alla figlia di Gloria.

Il Paradiso delle signore, episodio 19 aprile: Marco vuole vedere Stefania ogni sera

Il nipote di Adelaide avrà le idee chiare. Infatti, Marco con carta e penna il suo desiderio di potere vedere Colombo ogni sera. Di Sant'Erasmo metterà per iscritto quanto desidera e informerà Stefania di volerle dare un appuntamento quotidiano.

Il giornalista non potrà più fare a meno della figlia di Ezio nella sua vita e le dirà che la attenderà ogni sera alle sette in piazza. Al momento, non è chiaro se la Venere accetterà la proposta del suo amato e se inizieranno gli incontri fra i due giovani. Nel frattempo, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di martedì 19 aprile rivelano che Gemma non si darà per vinta e sarà intenzionata a riconquistare Marco.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 19 aprile: Umberto decide di allontanarsi da Flora

Nel frattempo, anche Umberto non potrà vivere liberamente il suo amore. Infatti, Guarnieri sarà messo di fronte a un bivio dalla contessa. A tal proposito, Adelaide darà un ultimatum a suo cognato e, a quel punto, l'imprenditore deciderà di allontanarsi dalla stilista. Ludovica, invece, vorrà partire per gli Stati Uniti con sua mamma, per accompagnarla nella clinica. Tale eventualità rappresenterebbe un rischio per Flavia, perché rischierebbe che venga scoperta da sua figlia, nella truffa architettata insieme a Fiorenza. Inoltre, durante la puntata della fiction del 19 aprile, Beatrice sarà ancora ricoverata in ospedale, mentre Vittorio cederà il marchio Paradiso a Dante Romagnoli. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della fiction di Rai 1.