Sarà un 2022 pieno di progetti lavorativi quello di Demet Özdemir. L'attrice, attualmente, è impegnata sul set della serie per Disney Plus, Dünyayla Benim Aramda. A quanto pare però, secondo la giornalista Birsen Altuntaş, Netflix sarebbe pronta a girare il secondo capitolo di Love Tactics e le cui riprese potrebbero iniziare già nell'estate del 2022.

Demet Özdemir e Şükrü Özyıldız protagonisti di Love Tactics 2

Love Tactics, la commedia romantica di Netflix interpretata da Demet Özdemir e Şükrü Özyıldız, ha ottenuto un enorme successo. Rilasciata nella piattaforma digitale l'11 febbraio scorso, nella prima settimana di programmazione ha sfiorato 17 milioni di visualizzazioni, conquistando in molti Paesi il primo posto nella classifica dei contenuti più visti sulla piattaforma digitale.

Questo successo pare abbia portato Netflix a mettere in cantiere la produzione del secondo capitolo, che vedrà anche questa volta protagonisti i personaggi di Asli e Kerem. La sceneggiatrice Pelin Karamehmetoğlu sarebbe già al lavoro per realizzare la storyline di questo secondo film, le cui riprese dovrebbero iniziare già nell'estate del 2022.

Disney Plus concede a Demet Özdemir il permesso di girare Love Tactics 2

Intanto Demet Özdemir è impegnata sul set di Dünyayla Benim Aramda, la serie per Disney Plus che la vede al fianco di Buğra Gülsoy e Hafsanur Sancaktutan. A quanto pare, nonostante abbia firmato un accordo con la Disney, le sarebbe stato concesso il permesso di poter girare con Netflix il secondo capitolo di Love Tactics, visto che si tratterebbe della continuazione di un vecchio progetto.

Non si sa quando la serie per Disney Plus verrà rilasciata nella piattaforma. Il debutto di quest'ultima in Turchia è previsto per il 14 giugno 2022, ma non si sa se Dünyayla Benim Aramda sarà pronta per l'occasione.

Le indiscrezioni sul matrimonio tra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç

A Demet Özdemir anche la vita sentimentale va a gonfie vele.

Promessa sposa di Oğuzhan Koç, recentemente il cantante e l'attrice hanno rilasciato qualche dichiarazione in merito alle nozze, che probabilmente si svolgeranno durante l'estate del 2022. Non è stata ancora decisa una data, ma la coppia ha assicurato che la condividerà con la stampa appena ci sarà quella definitiva.

Al momento non è stata nemmeno scelta la location, alcune indiscrezioni parlavano di Çeşme, cittadina vicino a Smirne, ma a quanto pare non sarebbe stata presa nessuna decisione in merito. Questa città ha portato alla luce l'amore tra Demet e Oğuzhan. Infatti, durante il Capodanno del 2021, la coppia è stata avvistata per la prima volta insieme, proprio in vacanza in questa cittadina.