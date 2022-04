Prosegue l'appuntamento con Don Matteo, la fiction più amata dal pubblico a casa. Nonostante l'uscita di scena di Terence Hill, dopo ben 22 anni di "onorata carriera", la Serie TV tornerà sul piccolo schermo giovedì 28 aprile, con la messa in onda della quinta puntata. Le anticipazioni preannunciano che, dopo la misteriosa scomparsa di Don Matteo, giungerà a Spoleto il nuovo parroco: Don Massimo, interpretato da Raul Bova. Il prete dovrà fare i conti con la reticenza dei parrocchiani, molto legati al precedente religioso.

Cecchini, in particolar modo, non riuscirà a fidarsi del sostituto del suo migliore amico.

Valentina, al contempo, scoprirà di avere un problema, per il quale chiederà l'ausilio di Marco. La capitana, intanto, assisterà all'avvicinamento fra Marco e Valentina, e non potrà fare a meno di essere gelosa.

Don Matteo, trama 28 aprile: arriva il nuovo parroco

Nel corso della quinta puntata della fiction Don Matteo, che andrà in onda il 28 aprile, i parrocchiani apprenderanno che il loro prete è scomparso. La notizia inizierà a serpeggiare di casa in casa, sconvolgendo l'intera comunità. Ancora ignote le motivazione che hanno spinto l'uomo ad allontanarsi da Spoleto, motivo per cui, molti di loro spereranno in un repentino ritorno. Cecchini, in particolar modo, sembra essere convinto che il suo migliore amico riapparirà molto presto.

I carabinieri, per far luce sul mistero della scomparsa del prete, inizieranno a indagare per capire cosa potrebbe essergli accaduto. Al contempo, però, giungerà in paese un nuovo parroco, che dovrebbe sostituire Don Matteo. Si tratta di Don Massimo, un uomo giovane e moderno, che, almeno inizialmente non ispirerà molta fiducia nella comunità.

C'è chi addirittura penserà che si tratti di un impostore, o che sia in qualche modo coinvolto nella sparizione di Matteo Boldrini.

Don Matteo, anticipazioni 28/5: Anna gelosa di Marco

Stando alle anticipazioni della quinta serata di Don Matteo, in onda giovedì 28 aprile, Valentina avrà un problema, a cui non riuscirà a dare una soluzione.

La ragazza chiederà aiuto a Nardi, che, nel frattempo sembra esserle diventato molto amico. Il PM cercherà di darle dei consigli, per fare in modo che risolva le sue problematiche. Fra i due si instaurerà una certa sintonia, che non tarderà a essere notata dalla capitana. A mettere la pulce nell'orecchio della giovane Olivieri sarà sua madre Elisa, la quale le riferirà di aver assistito a un abbraccio fra Marco e la giovane Anseschi. Anna, a questo punto, non riuscirà a trattenere la sua gelosia nei confronti dei due, celando un sentimento ancora vivo per Nardi.