Prosegue l'appuntamento con Don Matteo 13 e, le anticipazioni sulla quinta puntata di questa stagione in onda il 28 aprile, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Sarà questo l'appuntamento clou in cui si assisterà all'uscita di scena del prete più famoso e amato del piccolo schermo, Terence Hill.

L'attore, infatti, ha scelto di abbandonare la fiction del prime time di Rai 1 dopo oltre vent'anni di "onorata carriera" e, al suo posto, subentrerà un nuovo attore che sarà il nuovo protagonista assoluto: trattasi di Raoul Bova, che vestirà i panni di Don Massimo.

Anticipazioni quinta puntata Don Matteo 13: il prete scompare nel nulla

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa quinta puntata di Don Matteo 13 rivelano che la comunità di Spoleto si sveglierà con una notizia a dir poco clamorosa e scioccante.

Don Matteo è scomparso in circostanze misteriose: il prete è sparito e non si hanno più sue tracce. Una comparsa avvenuta in maniera del tutto misteriosa, dato che prima di uscire di scena di punto in bianco, non ha messo al corrente neppure le persone a lui più care, come Natalina e il maresciallo Cecchini.

Ecco perché questa sparizione del prete desterà non pochi sospetti e, al tempo stesso, grande preoccupazione tra i suoi affetti più cari che saranno in grande apprensione per questa situazione.

Cosa è successo a Don Matteo? Perché di punto in bianco non si hanno più sue notizie in città?

Arriva Don Massimo e prende il posto di Don Matteo

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della quinta puntata rivelano che, contemporaneamente alla scomparsa del prete, si assisterà all'arrivo di un nuovo parroco che prenderà subito il suo posto in chiesa, al punto da mettersi all'opera nel celebrare la Messa.

Trattasi di Don Massimo, la new entry di questa tredicesima stagione della fiction Rai, che sarà interpretato dall'attore Raoul Bova.

Don Massimo, nel presentarsi alla comunità, confesserà di essere il sostituto di Don Matteo e, con le sue parole, desterà ancora più sospetti e preoccupazioni. Che fine ha fatto lo storico parroco di Spoleto e perché c'è un sostituto da un momento all'altro?

L'addio di Terence Hill dal cast di Don Matteo 13

Insomma un piccolo giallo che sconvolgerà la comunità di Spoleto e che, al tempo stesso, potrebbe sconvolgere anche gli affezionatissimi spettatori della fiction.

Con questa quinta puntata, infatti, si assisterà all'addio definitivo di Terence Hill. L'attore ha scelto di abbandonare la fiction per potersi dedicare maggiormente alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari.

Una scelta che ha già destabilizzato i fan della Serie TV, tra le più longeve e la più amata di sempre del piccolo schermo.