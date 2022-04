Stando a quanto riportato sul settimanale Chi, sembra che ci siano alcune novità per quanto riguarda la nuova edizione di X-Factor, il talent show trasmesso su Sky Uno. In particolare, potrebbero esserci dei cambi per quanto riguarda la composizione della giuria. Nonostante l'ultima stagione non abbia riscontrato un enorme successo - a differenza degli anni precedenti - la produzione è comunque intenzionata a proseguire, apportando alcune modifiche.

Vincitore della scorsa edizione di X-Factor

X Factor 2021 si è concluso con la vittoria indiscussa di Edoardo Spinsante, in arte Baltimora.

Il cantante viene da Ancona e ha appena 20 anni. Sin da subito ha ottenuto il consenso di tutti i giudici e del pubblico. Ha dimostrato di essere dotato di grande tenacia e forza di volontà. Qualità che hanno determinato la vittoria dell'intero programma, permettendogli anche di proseguire i suoi studi come produttore musicale.

Sicuramente, grazie ad X-Factor - trampolino di lancio per moltissimi artisti - riuscirà a coronare il suo sogno.

Novità nella nuova edizione di X-Factor

Invece, stando a quanto pubblicato sul giornale diretto da Alfonso Signorini, sembrano esserci novità per quanto riguarda la nuova edizione di X-Factor. Nonostante il programma riprenda a partire dall'autunno, sembra che ci siano già delle indiscrezioni per quanto concerne la composizione della giuria.

In particolare, la cantante salentina Emma Marrone potrebbe non essere più seduta al tavolo del giudici.

Ancora non è dato, però, sapere le motivazioni per le quali Emma non giudicherà più le esibizioni canore nel programma accanto agli altri tre colleghi. Inoltre, non è sicuro che si tratti di una decisione presa dalla produzione del talent di Sky Uno.

Potrebbe, in realtà, essere stata la cantante stessa a scegliere di abbandonare il programma dopo aver svolto, per due anni di fila, il ruolo di giudice.

Possibile nuovo giudice ad X-Factor

Stando sempre a quanto riportato sul giornale Chi, sembra che durante la nuova edizione di X-Factor posso esserci il ritorno del rapper Fedez, il quale prenderebbe il posto della cantante Emma Marrone.

Attualmente, Federico ha subito un intervento molto delicato, per cui deve costantemente monitorare le sue condizioni di salute. Pertanto, ancora non ci sono conferme per quanto riguarda la sua possibile presenza al tavolo dei giudici.

L'unico ad essere stato riconfermato è Manuel Agnelli. Anche per quanto riguarda la presenza o assenza di Hell Raton e Mika, ancora non ci sono indiscrezioni. Lo scorso anno, il programma è stato condotto dal giovane Ludovico Tersigni, che potrebbe essere riconfermato. Per il momento, però, bisogna attendere altre informazioni, anche perché i casting si svolgeranno in autunno.