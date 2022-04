Continua il successo della soap opera 'Il Paradiso delle Signore', il drama ambientato nella Milano degli anni sessanta le cui vicende dei protagonisti ruotano attorno al grande magazzino. La sesta stagione della serie terminerà il 29 aprile per la pausa estiva e tornerà sul piccolo schermo a settembre. Nella quarta puntata settimanale de Il Paradiso (da lunedì 11 a venerdì 15 aprile), Dante continuerà a tramare contro Vittorio con l'acquisto dei magazzini oltreoceano con il marchio Paradiso, ma Conti sospetterà e chiederà a Roberto di indagare sul loro socio.

Nel frattempo, Fiorenza confiderà a Ferdinando le condizioni di salute di Flavia e più tardi l'uomo si offrirà di pagare tutte le spese mediche necessarie alla donna. Un bel colpo di scena per Brancia di Montalto e la cugina di Romagnoli che chiederanno all'imprenditore di non rivelare a Ludovica la provenienza dei soldi.

Flavia e Fiorenza ingannano Ludovica

Nella prima parte della puntata Fiorenza e Flavia avranno un'idea brillante quanto losca per allontanare Ludovica dal suo fidanzato: fingere che sua madre sia gravemente malata. Il terribile piano delle due donne del circolo verrà messo in scena allertando Ferdinando sulle condizioni di salute di Flavia, così la cugina di Dante gli confiderà che la donna è gravemente malata e che non può permettersi le spese mediche.

Ferdinando paga le cure mediche per Brancia

A questo punto della puntata del paradiso delle signore, l'imprenditore si offrirà volontario per coprire le cure necessarie alla Brancia di Montalto, ma Gramini gli imporrà una condizione: non rivelare a Ludovica la provenienza del denaro. Torrebruna accetterà in buona fede la condizione della donna, ignaro delle loro menzogne, ma Brancia senior inizierà a preoccuparsi delle sue bugie poiché teme che la verità possa saltare fuori e rovinare la sua immagine per sempre.

Intanto, sua figlia scoprirà del nobile gesto dell'imprenditore del circolo.

Dante inganna Vittorio e Beatrice al Paradiso delle Signore

Nella parte finale della quarta puntata settimanale che andrà in onda giovedì 14 aprile, Dante continuerà a tramare alle spalle di Vittorio e procederà con l'acquisto di magazzini oltreoceano con il marchio del Paradiso tenendo all'oscuro i direttori del grande atelier di moda.

La vendetta di Romagnoli non si fermerà nei confronti del socio e continuerà a mentire alla vedova Conti sulle sue intenzioni nonostante l'amore che prova per lei. Infine, il capo del Paradiso non crederà alle buone azioni dell'imprenditore italo-americano e chiederà a Roberto Landi di indagare su di lui con la speranza che possa emergere un piccolo dettaglio per procedere legalmente contro il suo acerrimo nemico.