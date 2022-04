Problemi in vista per Francesco Chiofalo: la fidanzata Drusilla Gucci dopo aver visto il suo comportamento e il suo scambio di battute con l'attrice di film per adulti Malena ha affidato ai social uno sfogo che non lascia presagire nulla di buono. Un paio di puntate fa, Malena è stata ospite de La Pupa e Il Secchione Show a cui Francesco sta partecipando. La presenza prorompente e sensuale della donna non ha lasciato indifferente i protagonisti dello show e in particolar modo Chiofalo al quale Malena ha mandato un videomessaggio martedì 19 aprile.

Drusilla, dopo aver assistito da casa a tutto ciò ha aspettato un po' e poi ha postato un messaggio con il quale rende noto non solo di non aver gradito ma di aver deciso di mettere in pausa la sua relazione.

Malena mette in crisi la relazione tra Francesco e Drusilla

L'arrivo di Malena nello studio de La Pupa e Il Secchione Show ha lasciato il segno: Chiofalo non ha smesso un secondo di osservare l'attrice la quale rendendosene conto ha mandato un messaggio al 'pupo'. Affermando di averlo trovato molto affascinante, Malena ha proposto a Francesco di passare una notte con lui in villa. Imbarazzato ma anche lusingato, il personale trainer ha chiesto di poterci riflettere anche in virtù della fortissima gelosia della sua fidanzata Drusilla.

"Non è di così ampie vedute", ha detto Francesco ricordando che Gucci colleziona teschi e non vorrebbe che il prossimo fosse il suo.

E Francesco aveva proprio ragione, visto che un paio di giorno dopo, Drusilla ha affermato senza mezzi termini di essere disgustata da ciò che aveva visto. "Sono profondamente schifata", ha detto la rampolla della casa di moda aggiungendo di essere rimasta infastidita dal comportamento di Malena che fa certe proposte ad un ragazzo fidanzato ma anche soprattutto da quello del suo fidanzato.

"Per quel che mi riguarda siamo in pausa", ha concluso il suo sfogo social.

Gucci sarà ospite a La Pupa e Il Secchione Show

Barbara d'Urso non si è lasciata sfuggire l'occasione per capire meglio cosa sta succedendo così ha invitato Drusilla a Pomeriggio 5. La ragazza ha subito chiarito di non averlo definitivamente mollato.

Insomma, la storia non è chiusa ma Gucci vuole decisamente prendere le distanze da quanto ha visto e sentito perché lontano dal suo punto di vista.

E Drusilla avrà il suo chiarimento con Francesco quanto prima perché Barbara, in quanto padrona di casa del programma, ha deciso di invitarla martedì prossimo allo show. Francesco vedrà così la fidanzata e dovrà spiegarle davanti a tutti cosa lo ha spinto a prendersi queste libertà comunicative con Malena pur essendo a conoscenza della grande gelosia di Drusilla.