Venerdì 22 aprile 2022 ,è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata dell’Isola Dei Famosi, il survivor game condotto da Ilary Blasi insieme a Nicola Savino e Vladimir Luxuria. La puntata di ieri, ancora una volta, è stata ricca di colpi di scena; uno tra tanti, la proposta di Ilary Blasi a Beatriz, ex di Roger, di volare in Honduras a trovare il suo ex fidanzato, attualmente impegnato con Estefania.

Beatriz e il confronto contro Estefania e la proposta di Ilary

Un nuovo triangolo amoroso, dopo quello del Grande Fratello Vip tra Alex, Delia e Soleil, potrebbe nascere all’Isola dei Famosi 2022, tra Beatriz, Estefania e Roger.

Tutto è nato qualche settimana fa, dove Roger è stato accusato in diretta dalla sua ex, Beatriz Marino, di aver mentito.

Marino si è rivolta a Balduino dicendogli: “Tu hai mentito, sei un bugiardo. Dicevi che mi amavi e che volevi vedermi dopo l’Isola, dici che mi ami e poi ti vedo con un’altra dopo una settimana”. Dinanzi a queste prime accuse, il modello ha semplicemente smentito, dicendo di aver cambiato idea e di rimanere accanto ad Estefania Bernal. Tuttavia, a distanza di qualche settimana, Beatriz nella puntata del 22 aprile, è tornata in studio per confrontarsi questa volta con Estefania, dicendo alla modella: “Non saprei cosa dirti Estefania, ti manca la sorellanza”.

A queste accuse, Estefania ha risposto di non essere interessata al passato di Roger, bensì di avere importanza solo il giorno in cui ha conosciuto il modello.

A questo punto la Marino ha concluso dicendo: “Roger non ti sta dicendo la verità, ma non so cosa dirti. Buona fortuna”. Proprio a conversazione ultimata, Ilary Blasi si è voltata verso Beatriz chiedendole: “Beatriz, tu sei sicura che se Roger ti vede torna da te? Allora cosa ne pensi di andare in Honduras a dirgli in faccia le cose?

Ti va? Perfetto, allora ti ho preparato dei biglietti per andare a trovare Roger”.

Puntata Isola del 22 aprile

Nella puntata di ieri dell'Isola dei Famosi 2022 sono successe tantissime cose. Innanzitutto Marco Senise ha lasciato la Palapa, andando dunque su Playa Sgamada, ma non è stato l'unico naufrago eliminato ieri sera poiché infatti era prevista una seconda eliminazione a sorpresa.

Le tribù dei Tiburòn e dei Cucaracha sono state smantellate e pertanto, alcuni membri delle rispettive squadre, si sono cimentati in una prova e, la squadra perdente, sarebbe andata al televoto. A perdere è stata la squadra dei Cucaracha e la sconfitta al televoto è stata Lory Del Santo. Su Playa Sgamada invece, ad abbandonare l'isola definitivamente è stato Gustavo Rodriguez, rientrando dunque in Italia. Al televoto ci sono Cicciolina, votata dal gruppo ed Edoardo Tavassi, votato dal leader Blind. La prossima puntata andrà in onda lunedì 25 aprile 2022.