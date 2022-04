Martedì 12 aprile, su Italia1, andrà in onda una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show. Stando alle anticipazioni fornite da Barbara D'Urso, la produzione prenderà dei provvedimenti disciplinari nei confronti di due concorrenti. Stiamo parlando di Mila Suarez e Paola Caruso: le due "Pupe" sono state protagoniste di uno scontro al vetriolo e sono andate oltre i limiti del consentito.

L'annuncio della conduttrice

Barbara d'Urso, su Twitter, ha annunciato alcune anticipazioni relative alla nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show. Come spiegato dalla conduttrice, questa settimana in villa è accaduto di tutto.

Paola Caruso e Mila Suarez sono state protagoniste di un duro scontro che ha coinvolto anche Gianmarco Onestini (Secchione). La conduttrice campana ha precisato che la lite ha superato ogni limite, quindi la produzione ha deciso di intervenire: "A La Pupa e il Secchione verranno presi provvedimenti disciplinari". Nel proseguo d'Urso ha aggiunto: "Io non accetto certi comportamenti".

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto tra le due concorrenti. Non è escluso che nel mezzo della lite, le due "Pupe" si siano attaccate sul personale. Per capire cosa sia successo tra Paola e Mila bisognerà attendere la messa in onda dello show. Per chi non avesse seguito il programma di Live - Non è la d'Urso, va detto che tra Caruso e Suarez non c'è mai stata simpatia reciproca.

Emy Buono al centro di una sorpresa

Nel corso della puntata di martedì 12 aprile, Barbara d'Urso ha annunciato un momento "speciale" per Emy Buono. La "Pupa" parlerà del suo difficile passato. Al termine del racconto la ragazza sarà protagonista di una bellissima sorpresa.

Ma non è finita qui, la "Pupa per una sera" sarà Malena.

La diretta interessata avrà un ruolo molto importante, perché dovrà assegnare dei punti bonus alle coppie in gara.

Flavia Vento torna in studio

Nelle anticipazioni, Barbara d'Urso ha fatto sapere che sarà presente in studio Flavia Vento. L'ex concorrente si è ritirata dal Reality Show qualche settimana fa: la diretta interessata non ha spiegato i motivi dell'abbandono, ma ha fatto sapere che è accaduto qualcosa di molto grave nella villa romana.

Nella puntata di martedì 12 aprile, Flavia Vento lancerà un appello ai tre giudici - Antonella Elia, Soleil Sorge, Federico Fashion Style. La showgirl chiederà di ricevere una seconda possibilità per rientrare in gioco come "Pupa". Al momento non è chiaro quale sarà la decisione dei giudici.

La scorso settimana, Nicolò Scalfi è tornato a La Pupa e il Secchione Show in veste di ambasciatore: l'ex campione di Caduta Libera era stato eliminato in coppia con Vera Miales.