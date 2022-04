Elena Sofia Ricci continua a spopolare su Rai 1. L'attrice sarà la protagonista di Fiori sopra l'inferno, una nuova fiction destinata alla prima serata della tv di Stato, che la vedrà vestire i panni di un commissario.

Trattasi di una serie già molto attesa dagli spettatori, che attendono con trepidazione di vedere l'attrice in questa nuova veste.

Tuttavia, questo non sarà l'unico impegno della prossima stagione televisiva che vedrà protagonista Elena Sofia Ricci, dato che ritornerà anche nel cast della settima stagione di Che Dio ci aiuti.

Anticipazioni nuove fiction Rai: debutta Fiori sopra l'inferno

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai in programma durante la stagione tv 2022/2023, rivelano che ci sarà spazio per il debutto di Fiori sopra l'inferno, una nuova Serie TV thriller che vedrà protagonista la celebre attrice, tra i volti più amati e apprezzati del piccolo schermo.

Da qualche giorno, infatti, sono cominciate le riprese di questa nuova fiction tratta dall'omonimo romanzo di Ilaria Tuti.

La protagonista è Teresa Battaglia, un commissario esperto nella profilazione dei criminali.

Elena Sofia Ricci sarà il commissario Battaglia in Fiori sopra l'inferno

A vestire i panni di questo nuovo commissario, pronto ad invadere il piccolo schermo nella prossima stagione tv, ci sarà proprio Elena Sofia Ricci.

In attesa di vederla in questa nuova fiction prevista per la prossima stagione televisiva Rai, la celebre attrice tornerà a vestire anche i panni della suora più amata e famosa del piccolo schermo.

Dopo le voci legate ad una sua possibile uscita di scena dal cast di Che Dio ci aiuti 7, è arrivata la fatidica smentita tanto attesa dai fan della fiction.

Confermata la presenza di suor Angela nel cast di Che Dio ci aiuti 7

Elena Sofia Ricci, infatti, non abbandonerà il cast della settima stagione e continuerà ad essere una delle protagoniste, presente in tutti gli episodi della fiction.

La differenza, però, starà nel fatto che suor Angela non avrà più un ruolo di spicco in Che Dio ci aiuti 7, dato che la nuova protagonista assoluta sarà Azzurra, interpretata dall'attrice ed ex Miss Italia, Francesca Chillemi.

Nell'ultima stagione di messa in onda della fiction, Azzurra aveva espresso la sua volontà di prendere i voti e di cambiare radicalmente vita. Sarà lei la nuova suor Angela? Lo scopriremo nel corso dei nuovi episodi della fiction che andranno in onda nel corso della stagione tv 2022/2023 in prima visione assoluta Rai.

Presente nel cast anche Valeria Fabrizi, che tornerà a vestire i panni di suor Costanza, un altro volto storico di questa popolarissima fiction.