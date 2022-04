Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5, da domenica 17 a sabato 23 aprile ci saranno tante novità e alcuni colpi di scena. In particolare, il bambino che porta in grembo Steffy è di Liam. A quel punto Finn sarà indeciso se continuare a stare con lei, ma la donna lo pregherà di ripensarci. Alla fine, il dottore dirà a Forrester di continuare la loro relazione anche se le farà la domanda se non preferirebbe ricostruire una famiglia con Liam.

Nel frattempo, Carter non riuscirà proprio a perdonare il tradimento di Zoe e per questo vorrà prendersi del tempo prima di decidere se sposarla o meno.

Vinny dirà a Thomas che vista la situazione del figlio di Steffy, dovrebbe approfittarne per riavvicinarsi ad Hope. Quest'ultima al momento non ne vorrà sapere di perdonare Liam.

Il figlio che porta in grembo Steffy è di Liam

Nelle puntate in onda la settimana prossima, Ridge informerà Thomas che il figlio che Steffy aspetta è di Liam. Nel mentre, per Finn sarà molto difficile continuare la relazione con Forrester. Steffy però pregherà il dottore di non rinunciare alla loro storia d'amore.

Nel frattempo, Vinny consiglierà a Thomas di approfittare dell’occasione per riconquistare Hope. Bill invece vorrà riconquistare Katie a tutti i costi e cercherà di coinvolgere anche Brooke e Donna.

Poco dopo, Zoe proverà a fare la pace con Carter dopo il modo in cui si è comporta con il suo futuro marito.

Liam vorrà farsi perdonare a tutti i costi da Hope

Successivamente, Carter non riuscirà a superare il tradimento di Zoe. Proprio per questo, l'uomo avrà dei dubbi sulle loro nozze e vorrà prendersi del tempo per pensare. Zoe allora chiederà aiuto a Ridge.

Intanto, Steffy parlerà con suo padre del bimbo che porta in grembo. Subito dopo, Finn dirà alla sorella di Thomas di aver deciso di stare con lei anche se il figlio non è suo.

Liam invece racconterà a Wyatt e Flo tutta la storia che lo ha portato a finire nel letto di Steffy.

Poco dopo, Liam cercherà in ogni modo per farsi perdonare da Hope, anche se al momento la donna non ne vorrà sapere perché quello che le ha fatto è molto grave e la sua ferita è ancora aperta.

Infine, Finn chiederà a Steffy se lei non preferirebbe ricostruire una famiglia con Liam.

Allo stesso tempo anche Hope vorrebbe tanto saperlo. Steffy però sarà convinta di proseguire la sua relazione con Finn.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva della soap opera americana per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti. Intanto, per rivedere gli episodi precedenti basterà andare sulla piattaforma di Mediaset play.