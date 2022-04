Il GFVip 6 è finito da un mese, ma gli ex coinquilini della casa più spiata d'Italia continuano ad essere al centro del clamore mediatico. Domenica 10 aprile, Biagio D'Anelli ha deciso di rispondere alle curiosità dei suoi follower. Mentre nei confronti di Jessica Selassié, l'opinionista ha speso parole di stima, su Barù il pensiero è stato piuttosto duro.

Le parole dell'ex gieffino

Biagio D'Anelli in un momento di relax ha deciso di attivare la funzione domande su Instagram. L'opinionista televisivo ed ex concorrente del GFVip 6 ha risposto ad alcune curiosità riguardanti Jessica Selassié e Barù.

Nei confronti della Principessa e vincitrice del reality show, il diretto interessato ha sostenuto che la 27enne sia una "fenice". Il motivo? Jessica è entrata nella casa di Cinecittà nell'ombra e con mille paure. Al termine del percorso, la Principessa è sbocciata come un fiore. Lo stesso D'Anelli ha riferito che l'ex coinquilina è una persona dolcissima.

Un utente invece, ha chiesto a D'Anelli cosa pensasse delle dichiarazioni rilasciate da Barù a Verissimo (puntata in onda sabato 9 aprile). Biagio senza peli sulla lingua ha sparato a zero sul food blogger: "Barù se non avesse avuto lei, sarebbe uscito la stessa sera che ha varcato la porta rossa".

Barù ospite a Verissimo

Sabato 9 aprile, Barù e Davide Silvestri sono tornati a Verissimo per parlare della loro amicizia.

Durante l'intervista Silvia Toffanin ha cercato di indagare sull'attuale situazione sentimentale del food blogger. Tra una domanda e un'altra, la conduttrice ha chiesto all'ex gieffino se avesse più visto Jessica Selassié dopo il GFVip 6 e quali siano i rapporti tra loro.

Il nobile ha spiegato di avere rivisto tutte le persone che voleva vedere dopo il reality show.

Tuttavia, il 40enne ha confidato che vorrebbe rivedere Jessica in amicizia. Per quanto riguarda il rapporto con la Principessa etiope, Barù ha precisato di non essere innamorato. Inoltre, il diretto interessato ha rivelato di voler mettere fine ad una storia che non è mai esistita.

Jessica Selassié: il gesto che non passa inosservato

Ovviamente, le dichiarazioni di Barù non sono passate inosservate. Poco dopo la messa in onda di Verissimo, alcuni utenti hanno notato che Jessica Selassié ha smesso di seguire, su Instagram, il food blogger.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto. Tuttavia, non è escluso che la Principessa non sia rimasta delusa per le dichiarazioni rilasciate dall'ex coinquilino del GFVip 6. Tra le persone che la 27enne ha deciso di non seguire sui social, c'è anche Soleil Sorge. Al contrario, la vincitrice del reality show è rimasta in contatto con Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.