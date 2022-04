Franco Fioravanti ha troncato con Gemma Galgani, lasciando di stucco la dama torinese che non se lo aspettava. Sulle pagine di Uomini e donne Magazine, il cavaliere ha spiegato i motivi della sua decisione dicendo in sostanza di essersi reso conto di non provare nulla per Gemma. "Lei vive nel mondo dei sogni" ha inoltre puntualizzato Franco.

Franco ha mollato Gemma: 'Per lei non provavo nulla'

La conoscenza tra Franco Fioravanti e Gemma Galgani aveva stupito tutti quanti, visto che il cavaliere in precedenza, aveva dichiarato di non essere interessato alla dama torinese.

Sta di fatto che qualcosa gli aveva fatto cambiare idea, tanto che i due avevano cominciato una frequentazione. Sembrava procedere tutto per il meglio, tanto che Gemma sembrava entusiasta. Per lei però, in una delle ultime puntate andate in onda su Canale 5, è arrivata una vera e propria doccia gelata. Franco ha chiuso la conoscenza e lo ha fatto in modo drastico. Già in studio, Franco ha fatto intendere non aver provato nulla per la 72enne torinese. Cosa che ha ribadito anche in un'intervista rilasciata su U&D Magazine, dove ha espressamente dichiarato: "Per lei non provavo nulla".

Franco duro con Gemma: 'Vive nel mondo dei sogni'

Cercando di giustificare il suo allontanamento da Gemma, Franco ha proseguito dicendo: "Lei vive nel mondo dei sogni".

Per il cavaliere era improbabile avere una relazione con la dama torinese, visto che si è detto convinto che avrebbero sicuramente discusso su qualunque cosa. In sostanza, oltre che non provare nulla per Gemma, Franco non vedeva un futuro con lei. Troppo diversi insomma. Non vedeva la dama come una sua ipotetica compagna di vita.

Almeno non quella giusta per lui. Di certo il modo in cui ha piantato in asso Gemma ha sollevato non poche polemiche. Gianni Sperti ad esempio, lo ha accusato di essere un uomo maleducato.

U&D, Franco spietato con Gemma: non ne vuole più sapere di lei

Dal canto suo invece, Gemma Galgani si è detta convinta che i due potevano essere una coppia non convenzionale, fuori dagli schemi.

Peccato che Franco non ne voglia assolutamente sapere di lei. Lui lo ha ripetuto sia nello studio di Uomini e donne sia sul Magazine del programma. Se avessero continuato, sicuramente avrebbero discusso dalla sera alla mattina. Insomma, da parte di Franco non è scattato nulla. Gemma dovrà mettersi il cuore in pace e guardare altrove. Una stagione non facile per la dama torinese che fatica parecchio a trovare nuovi corteggiatori. Anche dalle anticipazioni riguardanti le ultime registrazioni, non giungono novità in merito a Gemma. La ricerca dell'amore sembra essere per lei sempre più difficoltosa.