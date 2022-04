Oggi, lunedì 11 aprile, inizierà una nuova settimana di programmazione di U&D: nei prossimi tre giorni, infatti, i telespettatori saranno aggiornati su quello che è successo tra i vari protagonisti del cast circa una settimana fa, quando è stato registrato l'appuntamento che sarà trasmesso su Canale 5. Riccardo al centro delle dinamiche sia per le sue nuove frequentazioni che per i balli che farà con Ida in studio.

Aggiornamenti su dame e cavalieri di U&D

Da quando è tornato ufficialmente nel cast di U&D, Riccardo Guarnieri è subito finito al centro delle dinamiche del programma.

Le anticipazioni che circolano sulla puntata che sarà trasmessa in tv l'11 aprile, fanno sapere che il pugliese sarà interpellato dalla conduttrice sulla prima conoscenza che ha intrapreso dopo il suo rientro nel parterre del Trono Over.

Il personal trainer parlerà molto bene di Gloria, la dama con la quale è uscito dopo la precedente registrazione: i due faranno sapere di essersi trovati a proprio agio e di avere intenzione di vedersi ancora lontano dalle telecamere.

La curiosità del fan del dating-show è tutta per la reazione che avrà Ida quando scoprirà che il suo ex ha subito messo gli occhi su una donna, soprattutto a fronte del ballo romantico che hanno fatto pochi giorni prima per suggellare l'inizio di un nuovo legame.

Ancora scontri tra Tina e Pinuccia a U&D

Le puntate di U&D che sono state registrate dopo quella che andrà in onda l'11 aprile, hanno fatto chiarezza sulla conoscenza tra Riccardo e Gloria: sarà il cavaliere ad interrompere la frequentazione perché non particolarmente coinvolto.

Tina non ci penserà due volte ad attaccare sia Guarnieri che la ex Ida per la loro mancata chiarezza: il pugliese, infatti, non confermerà e non smentirà in modo netto le voci che lo vorrebbero pronto a tornare con Platano a quasi due anni di distanza dalla loro rottura definitiva.

Oggi pomeriggio, però, si parlerà anche di Alessandro, l'altro uomo che la dama bresciana ha amato fino a poche settimane fa. Il napoletano tornerà nuovamente single dopo aver chiuso tutte le conoscenze che aveva intrapreso dopo la separazione da Ida.

Nessuna novità, inoltre, sull'intenzione di Vicinanza di lasciare il programma per andare a corteggiare Federica Aversano, la ragazza che Matteo Ranieri non ha scelto e che il cavaliere del Trono Over apprezza moltissimo.

La 'sparizione' di Gemma dalle registrazioni di U&D

Tra le tante anticipazioni della puntata di U&D che andrà in onda a partire da lunedì 11 aprile (e per altri due giorni come minimo), spiccano quelle riguardanti Gemma. Sono settimane che non si hanno notizie della torinese e, sorprendentemente, non si parlerà di lei neppure oggi e nei prossimi appuntamenti in programma.

Protagonista, invece, sarà Luca: il tronista è sempre più confuso e indeciso tra le tre corteggiatrici che sta conoscendo. Chi ha assistito alle ultime riprese, infatti, racconta che il romano è particolarmente attratto da Aurora, e che Lilli e Soraia si sentono trascurate e messe da parte dopo l'arrivo di questa bellissima new entry.

Anche Veronica sta continuano a uscire con i ragazzi che ambiscono a conquistarla, ma è ancora presto per capire se qualcuno l'ha colpita veramente.

Non mancheranno, poi, i soliti battibecchi tra Tina e Pinuccia e gli aggiornamenti sulle brevi frequentazioni di Armando e Biagio: una nuova coppia che sembra andare molto d'accordo, è quella formata da Diego e Aneta.

Una notizia che ha fatto felici i fan del dating-show, è quella del ritorno di Tinì Cansino in studio: dopo oltre un mese, il trio di opinionisti si è ricomposto ufficialmente.