Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily da lunedì 11 a venerdì 15 aprile svelano che la voglia di Dante Romagnoli (Luca Bastianello) di portare sull'orlo del fallimento l'atelier proseguirà imperterrita e, per mettere un ulteriore tassello in tal senso, l'uomo penserà di porre il marchio Paradiso su alcuni locali oltreoceano acquistati nei mesi precedenti. L'italo americano, però, non avvertirà del suo piano il socio Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), mentre Beatrice (Caterina Bertone) comincerà a sospettare che Romagnoli stia tramando qualcosa, nonostante quest'ultimo sia parecchio abile nel non farsi scoprire.

La verità sulla macchinazione legata al marchio della boutique messa in atto da Dante, infine, verrà alla luce agli occhi della contabile dell'atelier e la stessa, in preda allo choc, avrà un brutto incidente dal quale verrà ritrovata priva di sensi.

La scoperta di Beatrice potrebbe farle aprire gli occhi su Dante

Beatrice, ai tempi del contratto stipulato con gli americani, era sembrata non fidarsi troppo di Dante ma, malgrado ciò, per motivi professionali era stata chiamata a collaborare con lui per redigere il documento.

Il contratto, però, nascondeva una clausola boomerang per 'colpire' il Paradiso delle Signore abilmente inserita da Romagnoli, così la contabile si era accorta che la sua intuizione sull'uomo era più che fondata.

Col trascorrere degli episodi, però, la mamma di Serena (Giulia Patrignani) si è ammorbidita sempre più di fronte alle avance dell'italo americano. A seguito di un bacio appassionante, Dante e Beatrice hanno finito per frequentarsi coinvolgendo, tra l'incredulità di Vittorio, anche la piccola Serena in alcune delle loro uscire e anche in un progetto professionale legato al Paradiso Market.

La scoperta di Beatrice dell'intenzione di Dante di aprire delle boutique con il logo del Paradiso, però, potrebbe farle definitivamente aprire gli occhi sull'italo americano.

Beatrice potrebbe entrare in coma in seguito all'incidente

A seguito dell'amara scoperta su Dante, come anticipato, Beatrice avrà un brutto incidente dal quale verrà ritrovata in stato d'incoscienza.

La mamma di Serena, a causa del trauma fisico subito, potrebbe entrare in coma e tale condizione 'accompagnarla' sino alla settima stagione de Il Paradiso delle Signore.

Con la contabile fuori dai giochi, difatti, Romagnoli potrebbe continuare imperterrito il proprio losco piano ai danni della boutique e, magari, l'eventuale uscita dal coma della stessa nella prossima stagione rimescolerebbe nuovamente le carte in tavola.