Grazie a delle foto pubblicate sui social da alcuni fan, si è diffusa la notizia che Hande Erçel si trova attualmente a Milano. L'attrice turca, popolare in Italia per il ruolo di Eda Yildiz in Love is in the air, è volata nel Belpaese in compagnia della sorella Gamze. Proprio quest'ultima ha confermato il loro soggiorno italiano attraverso post e storie su Instagram.

Per quale motivo le sorelle Erçel si trovano in Italia? Probabilmente per una collaborazione con un brand italiano, come si evince dagli scatti pubblicati da Gamze. Potrebbe trattarsi del marchio Bulgari, messo in bella vista in una foto presente nelle storie dell'influencer, anche se non vi è alcuna ufficialità.

Hande Erçel è in Italia: le fan pubblicano le foto sui social

Hande Erçel è arrivata a Milano con la sorella Gamze tra sabato 2 e domenica 3 aprile. Dal suo profilo Instagram non era emerso alcun dettaglio che testimoniasse il viaggio in Italia. Al contrario, la sorella sta continuando, tra stories e post, a documentare il loro soggiorno nel capoluogo lombardo. Dai social emerge che le popolari Erçel alloggiano al lussuoso Hotel Bulgari e nella giornata di ieri, domenica 3 aprile, hanno passeggiato per le vie del centro di Milano, tra la Galleria Vittorio Emanuele e il Duomo. Lo mostrano gli scatti postati da Gamze e quelli pubblicati da alcune fan che sono riuscite a scattare qualche foto con l'attrice protagonista di Love is in the air.

L'attrice Hande Erçel è popolare in Italia grazie a Love is in the air

L'attrice Hande Erçel è diventata popolare in Italia grazie al suo ruolo da coprotagonista nella serie Sen Çal Kapımı, trasmessa su Canale 5 con il titolo internazionale di Love is in the air. La nota fiction turca, che si concluderà martedì 5 aprile, è amata da molti fan in tutto il mondo non soltanto per la storia d'amore tra Eda Yildiz e Serkan Bolat.

Il successo della serie è dovuto soprattutto alla chimica tra i due attori protagonisti, i quali sono stati legati anche nella vita reale, durante e dopo la fine delle riprese. L'attore che ha diviso la scena con Hande Erçel è Kerem Bürsin, venuto in Italia lo scorso ottobre per essere intervistato a Verissimo dalla conduttrice Silvia Toffanin.

La storia tra i due interpreti è stata al centro del Gossip sia in Turchia che in altri paesi del mondo. All'inizio del 2022, però, hanno iniziato a circolare voci su una presunta rottura. I due non hanno né smentito, né confermato sui social, ma i sospetti dei fan e i pettegolezzi sono stati avvalorati dal comportamento di Hande e Kerem. I volti di Eda e Serkan non condividono più alcun momento insieme sui social e non si seguono più su Instagram. Inoltre, nei loro profili sono state rimosse le foto che li ritraevano insieme.