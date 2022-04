Clamorosi colpi di scena in arrivo nel finale de Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera di Rai 1, in programma a metà aprile, rivelano che Beatrice si ritroverà vittima di un drammatico incidente.

La cognata di Vittorio Conti, diventata ormai l'amica speciale di Dante Romagnoli, verrà ritrovata in gravi condizioni di salute e si ritroverà così a lottare tra la vita e la morte. Un finale, quindi, che potrebbe essere a dir poco amaro per Vittorio e la sua famiglia.

Beatrice rischia la morte dopo un grave incidente: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Beatrice nonostante il grande trasporto e la fiducia riposta nei confronti di Dante Romagnoli, comincerà ad avere dei seri sospetti sulla persona che ha al suo fianco.

La cognata di Vittorio, infatti, comincerà a dubitare su alcuni atteggiamenti di Dante, al punto che deciderà di indagare per vederci chiaro e cercare di capire cosa sta accadendo.

Quello che verrà fuori sarà a dir poco sorprendente e clamoroso. La donna, infatti, si renderà conto che i suoi dubbi su Dante non sono affatto infondati, dato che il perfido Romagnoli sta realmente tramando alle spalle di Vittorio Conti.

Beatrice viene ritrovata senza sensi

Una scoperta amara per Beatrice, la quale non potrà non sentirsi ingannata da quella persona sulla quale aveva riposto piena fiducia.

Uno choc per la donna che, dopo aver scoperto come stanno le cose, si metterà alla guida della sua automobile e si ritroverà vittima di un grave incidente stradale.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che, nel momento in cui Beatrice verrà ritrovata, le sue condizioni di salute appariranno molto preoccupanti. La donna sarà ritrovata priva di sensi.

Vittorio potrebbe accusare Dante per l'incidente di Beatrice nel finale de Il Paradiso 6

Insomma la cognata di Vittorio potrebbe rischiare la vita nel finale di questa sesta stagione della soap e non è del tutto escluso che possa uscire di scena tragicamente proprio in seguito a questo incidente.

Come se non bastasse, proprio dopo questo terribile episodio, potrebbe venire fuori tutta la verità sul conto di Dante Romagnoli e gli intrighi che ha portato avanti alle spalle di Vittorio Conti e di Umberto Guarnieri, per arrivare alla conquista del grande magazzino.

Per Vittorio, quindi, potrebbe arrivare il momento di mettere in chiaro le cose: non si esclude che possa affrontare "faccia a faccia" Dante, accusandolo anche di essere il responsabile della situazione di Beatrice e quindi di essere lui l'artefice di questo incidente che potrebbe costare la vita alla donna.