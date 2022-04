Si avvicina il fatidico finale de Il Paradiso delle signore 6, la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che saluterà il pubblico il prossimo 29 aprile con l'ultima puntata in prima visione.

I colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni rivelano che si tornerà a parlare del matrimonio di Salvatore Amato con Anna Imbriani, dopo che i due sono riusciti a mettere da parte le incomprensioni che li hanno visti protagonisti.

Per questo lieto evento, che dovrebbe chiudere la sesta stagione della soap opera, non è escluso un possibile ritorno in scena della coppia formata da Tina e Sandro.

Salvatore pronto alle nozze con Anna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 finale

Nel dettaglio le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che Salvatore, dopo vari tira e molla con Anna Imbriani, è riuscito a riprendere in mano le redini del loro rapporto e in gran segreto sta organizzando il matrimonio con la sua amata.

Salvatore vuole che sia una sorpresa per Anna e intanto porta avanti, di nascosto, i vari preparativi per il grande giorno.

Non è un caso che il giovane barista abbia chiesto al suo migliore amico Marcello di fargli da testimone e quindi di essere al suo fianco in quel momento così importante, dato che lo considera un "fratello" a tutti gli effetti.

Insomma, tutto procede per il verso giusto e a questo punto, in vista del fatidico matrimonio di Salvatore e Anna, non si esclude che possano esserci anche dei clamorosi ritorni in scena.

Tina e Sandro potrebbero tornare per le nozze di Salvo e Anna nel finale

In questo finale de Il Paradiso delle signore 6, con le nozze di Salvo Amato potrebbe esserci il ritorno in scena di Tina e Sandro.

La coppia da poco è uscita di scena per tornare a Londra: i due hanno scelto di riprendere in mano le redini della loro vita sentimentale, dopo il profondo periodo di crisi che li ha messi a durissima prova.

Ecco allora che Tina, in occasione delle nozze di suo fratello Salvatore, potrebbe rimettere piede nuovamente a Milano e partecipare al grande evento che riguarda la sua famiglia.

Giuseppe Amato ritorna nel finale de Il Paradiso 6?

Tuttavia quello di Tina potrebbe non essere l'unico ritorno clamoroso di questo gran finale de Il Paradiso delle signore 6.

A questo punto, infatti, non si esclude che per partecipare alle nozze di suo figlio, possa ritornare in città anche Giuseppe Amato, marito di Agnese.

L'uomo aveva fatto perdere le sue tracce dopo che la moglie aveva scoperto tutta la verità sulla sua tresca clandestina in Germania, mettendo al corrente anche i figli che sono rimasti a dir poco delusi.