Si riaccende lo scontro nello studio di Uomini e donne e, questo pomeriggio, è stata Tina Cipollari a prendere in mano le redini della situazione, scagliandosi duramente contro il cavaliere Armando Incarnato.

La storica opinionista del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, non le ha mandate a dire nel momento in cui Armando ha scelto di chiudere la frequentazione con due dame che, lui stesso, aveva accettato di conoscere.

Armando manda via due dame da Uomini e donne: Tina sbotta furiosa

Nel dettaglio, durante la nuova puntata di Uomini e donne trasmessa su Canale 5 il 12 aprile, Armando è stato chiamato a centro studio per fare un bilancio delle sue ultime conoscenze.

Il cavaliere napoletano si è ritrovato al centro dell'attenzione in quanto aveva scelto di conoscere meglio due nuove dame che erano venute in trasmissione per lui.

Peccato, però, che a distanza di pochi giorni, Armando abbia scelto già di mettere la parola fine a queste conoscenze, scatenando la rabbia e l'ira funesta di Tina Cipollari, che non le ha mandate a dire contro il cavaliere napoletano protagonista del trono over.

Tina Cipollari si scaglia contro Armando a U&D

"Nell'andare avanti non mi sono fatto più sentire. A volte la mente umana commette errori. Non vi ho comunicato che non ero più intenzionato ad andare avanti. Mi dispiace", ha ammesso Armando nel momento in cui ha liquidato le due donne che erano in studio per lui.

"Armando non ti sono piaciute dall'inizio. Le hai tenute tanto per", ha subito sbottato Tina che non ha minimamente creduto alla versione dei fatti fornita da Armando Incarnato a Uomini e donne e non si è fatta problemi a bacchettarlo.

"Sei tu che usi le donne, tanto per sederti là, per non fare brutta figura e per dare un senso alla tua presenza", ha proseguito ancora Tina che ha così sparato a zero contro il cavaliere napoletano, tra gli applausi del pubblico presente in studio che si è schierato dalla sua parte.

Le accuse di Tina contro Armando Incarnato a Uomini e donne

"Ogni tanto ne tiene qualcuna tanto per giustificare la sua presenza", ha aggiunto ancora Tina alludendo al fatto che Armando farebbe finta di essere interessato a nuove conoscenze, con il solo obiettivo di non perdere la poltrona nello studio di Uomini e donne e continuare quindi ad essere al centro dell'attenzione.

Insomma, il pensiero di Tina su Armando sembra essere molto chiaro ed è condiviso anche dalla maggior parte degli spettatori e fan social che seguono il programma dei sentimenti di Maria De Filippi, molti dei quali convinti del fatto che Armando sia in quello studio solo perché interessato alla visibilità mediatica e al successo.